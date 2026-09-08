Roban cuatro obras de Renoir desde museo en Francia: piezas están avaluadas en US$10 millones

Dos personas irrumpieron durante la madrugada de este martes en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, localidad ubicada en la Costa Azul, cerca de Niza, Francia, y sustrajeron cuatro obras del reconocido pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Sin embargo, una de las piezas fue abandonada por los delincuentes durante su huida.

El robo ocurrió a primera hora de la mañana y activó la alarma del recinto a las 5:48 horas. Cinco minutos después, a las 5:53, la Policía Municipal ya se encontraba en el lugar, según informó el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, a través de redes sociales.

"Esta mañana (martes), dos individuos entraron en el museo Renoir y robaron cuatro obras de arte. La alarma del museo se activó a las 5.48 horas. A las 5.53 horas, es decir, cinco minutos después, nuestra Policía Municipal ya estaba en el lugar", informó el alcalde Bryan Masson, en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con la autoridad, las cámaras de videovigilancia municipales permitieron identificar a los autores del robo. Los sujetos lograron escapar del recinto, aunque durante la fuga abandonaron una de las obras sustraídas.

En el mismo, ha detallado que los autores del robo fueron identificados gracias a las cámaras de videovigilancia municipales. "Los dos individuos huyeron, abandonando durante su fuga uno de los cuadros robados", ha precisado.

Masson calificó el hecho como un ataque contra el patrimonio histórico de la localidad y subrayó la gravedad del robo. Las obras sustraídas están avaluadas en 10 millones de dólares.

Masson ha denunciado que "atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio" de la localidad, y recalcó la gravedad del caso. Las obras están avaluadas en 10 millones de dólares.

El alcalde también planteó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los recintos culturales y mejorar la protección de las obras de arte.

A su juicio, también evidencia la necesidad de poner en marcha un plan de seguridad para museos y para reforzar la protección de las piezas de arte. "Pondremos todos los medios necesarios para proteger mejor este patrimonio que pertenece a todos los habitantes de Cagnes-sur-Mer", ha apuntado.

En paralelo, la Policía Municipal y la Policía Nacional mantienen un operativo para dar con los responsables, quienes permanecen prófugos.

Según ha explicado, la Policía Municipal y la Policía Nacional están movilizadas en la zona y siguen buscando a las personas implicadas en el ataque al museo. "Están siendo activamente buscados y la investigación está en curso", ha resumido el alcalde de Agrupación Nacional.

El Museo Renoir alberga 14 pinturas originales de Pierre-Auguste Renoir, además de 40 esculturas, mobiliario y su estudio, ya que el recinto corresponde a la vivienda donde el artista pasó los últimos 12 años de su vida.

Renoir, considerado uno de los principales exponentes del impresionismo, murió en 1919 a los 78 años en Cagnes-sur-Mer, producto de una neumonía.

PURANOTICIA