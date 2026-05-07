Revelan nota de suicidio inédita de Jeffrey Epstein: "Es un placer poder elegir cuándo decir adiós"

Mantenida bajo estricta reserva judicial durante años, una supuesta nota de suicidio redactada por el fallecido delincuente sexual convicto y empresario Jeffrey Epstein acaba de ver la luz. La desclasificación del documento fue autorizada por un juez federal de Estados Unidos, en el contexto del proceso penal que enfrenta Nicholas Tartaglione, exagente de policía y antiguo compañero de celda del magnate.

A raíz de una solicitud formal presentada por el diario "The New York Times", el magistrado Kenneth Karas, perteneciente al Tribunal Federal de Distrito de White Plains en Nueva York, instruyó la liberación del breve escrito. El citado medio ya ha difundido el documento escaneado, donde se pueden leer afirmaciones como: "Me investigaron durante meses: no encontraron nada!!! Qué quieren que haga: que me eche a llorar!!".

El manuscrito presenta ciertas partes de escasa legibilidad. Sin embargo, el texto recoge claramente la frase "Es un placer poder elegir cuándo es hora de decir adiós", para luego concluir con las palabras de "no es divertido- no merece la pena!".

El descubrimiento de este material se remonta a julio de 2019, según afirmó el propio Tartaglione, excompañero de celda de Epstein. En aquella oportunidad, el financista fue hallado inconsciente con una tira de tela envolviendo su cuello. Aunque logró sobrevivir entonces, el hombre de 66 años fue encontrado muerto unas semanas después al interior del ahora cerrado Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan.

Fue precisamente tras ese aparente intento de suicidio, y después de que sacaran a Epstein de su celda, cuando el expolicía dio con el papel oculto en una novela gráfica. Cabe destacar que quien realizó el hallazgo está condenado por cuádruple asesinato a cuatro cadenas perpetuas.

"Abrí el libro para leerlo y allí estaba", declaró el exuniformado a "The New York Times". Al mismo medio le explicó que entregó la nota a sus abogados porque creía que podría haber sido útil si Epstein volvía a acusarlo de intentar hacerle daño —como ocurrió en una ocasión—, una acusación rechazada por Tartaglione.

Antes de hacer público el documento, el juez Kenneth Karas pidió su opinión a las partes del caso. Ante esto, la Fiscalía de Manhattan, que procesó a Tartaglione, no se opuso a la medida, alegando formalmente que "parece haber un fuerte interés público en las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein".

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