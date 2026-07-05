Retornan los 45 bomberos rescatistas tras misión por terremotos en Venezuela

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recibieron a los 45 rescatistas chilenos que regresaron desde Venezuela, tras culminar la misión de apoyo desplegada a raíz del doble terremoto que afectó a ese país.

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos visto, creemos que este recibimiento es un justo homenaje a la labor patriótica y decidida de nuestros bomberos que representan lo mejor que tiene nuestro país", señaló Pavez.

"Compromiso, profesionalismo, sentido de urgencia, sentido de la responsabilidad que por supuesto prestigian no solamente en Chile, sino fuera de Chile, toda la labor de rescate, de apoyo en todas las dimensiones de su trabajo", añadió.

Por su parte, la subsecretaria Estévez destacó que "Chile va a estar siempre disponible para apoyar a los países que lo requieran. Debemos sentir un enorme orgullo por nuestros bomberos, que con profesionalismo, valentía y vocación de servicio representaron lo mejor de nuestro país".

El trabajo de bomberos permitió salvar vidas, incluido el histórico rescate de Hernán Gil, quien permaneció ocho días bajo los escombros. Por este motivo, el Gobierno de Venezuela condecoró al equipo chileno de Bomberos Usar, liderado por Cristian Vera, antes de regresar al país.

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