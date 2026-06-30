República Democrática del Congo supera los 1.300 casos de ébola y suma 377 fallecidos

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) informaron este martes que los casos confirmados de ébola superaron los 1.300, luego del brote declarado en el este del país a mediados de mayo. Hasta la fecha, la emergencia sanitaria deja 1.307 contagios confirmados y 377 fallecidos.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detalló que, además de las víctimas fatales, 180 personas se han recuperado, mientras que la tasa de letalidad alcanza el 28,8%. Asimismo, indicó que 615 pacientes permanecen hospitalizados en aislamiento y que el seguimiento de contactos llega al 81,3%, una cifra clave para contener la propagación del virus.

La situación también ha tenido impacto fuera de las fronteras congoleñas. En Uganda ya se han registrado 19 casos de contagio y dos fallecidos, en medio de las alertas internacionales por la expansión de la enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional.

Frente al avance del brote, el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, anunció el lunes un plan integral de respuesta por 319 millones de dólares para fortalecer las acciones de control y atención sanitaria.

"Los primeros medios necesarios ya han sido movilizados de urgencia por parte del Gobierno para apoyar las operaciones sobre el terreno, limitar la propagación de la enfermedad y salvar al mayor número de personas posibles", aseguró el mandatario.

En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las medidas de prevención.

"Hago un llamamiento a nuestros compatriotas en las zonas afectadas, así como a toda la población, a que permanezcan vigilantes, responsables y disciplinados", dijo. "El ébola no es un rumor ni motivo de vergüenza. Es una emergencia sanitaria que exige responsabilidad, solidaridad y verdad", destacó el mandatario.

Además, instó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

"Les pido a todos que respeten las instrucciones de las autoridades sanitarias, observen las medidas de higiene, reporten de inmediato cualquier caso sospechoso, eviten prácticas de riesgo y no se dejen engañar por la desinformación", afirmó Tshisekedi, quien apeló a la "disciplina colectiva" y la "solidaridad nacional" para hacer frente al brote de ébola.

La República Democrática del Congo es considerada el país con mayor experiencia en el manejo del virus del ébola. En diciembre de 2025 declaró el fin de su último brote, registrado en la región de Kasai, y desde que el virus fue identificado en 1976, ha enfrentado más de una docena de brotes. La enfermedad recibió su nombre por el río Ébola, ubicado cerca de la localidad congoleña de Yambuku, uno de los epicentros del primer brote documentado.

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