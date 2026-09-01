Renuncia el secretario del Ejército de Estados Unidos tras roces con el jefe del Pentágono

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia al presidente Donald Trump luego de meses de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de diferencias relacionadas con los planes de modernización y preparación de las fuerzas terrestres.

La dimisión todavía debe ser aceptada formalmente por Trump. Sin embargo, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, se espera que Driscoll deje el Pentágono durante los próximos días.

Según información de Fox News, Driscoll había expresado a la Administración sus preocupaciones respecto de la transformación y el nivel de preparación del Ejército, además de cuestionar que Hegseth estuviera obstaculizando algunas de esas iniciativas, particularmente a través de la salida de generales que estaban a cargo de impulsarlas.

La Casa Blanca no se refirió directamente a las diferencias entre ambos funcionarios. En cambio, destacó la gestión de Driscoll y su aporte a la agenda de Trump.

"El secretario Driscoll ha sido sumamente eficaz impulsando la agenda del presidente Trump para fortalecer nuevamente a Estados Unidos en el Departamento del Ejército", señaló la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

La funcionaria también resaltó su desempeño durante operaciones militares, su énfasis en la preparación y capacidad operativa y su participación en las gestiones diplomáticas entre Rusia y Ucrania. En 2025, Trump había encargado a Driscoll colaborar en los esfuerzos para convencer a Kiev de regresar a la mesa de negociaciones con Moscú.

"El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su labor junto al comandante en jefe, Donald Trump, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth", agregó Kelly.

VETERANO Y CERCANO A JD VANCE

Driscoll, veterano del Ejército y amigo de larga data del vicepresidente estadounidense, JD Vance, deja el cargo después de varios meses de diferencias con Hegseth.

A comienzos de este año, el secretario de Defensa removió a tres generales, entre ellos al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, con quien Driscoll mantenía una estrecha relación de trabajo.

La renuncia generó además reacciones entre legisladores republicanos. El congresista por Carolina del Norte y miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Pat Harrigan, destacó el trabajo realizado por Driscoll al frente del Ejército.

"Dan Driscoll aportó un sentido de urgencia a una institución que no puede permitirse la complacencia. Entendió que mantener al Ejército más fuerte del mundo implica cuestionar constantemente cómo adquirimos el equipamiento, cómo lo mantenemos y cómo preparamos a nuestros soldados para el campo de batalla que nos espera", afirmó Harrigan.

El legislador agregó que Driscoll "estuvo dispuesto a enfrentarse a sistemas arraigados y a cuestionar supuestos que llevaban demasiado tiempo sin ser cuestionados".

"He tenido la suerte de trabajar junto a él en muchas de esas luchas, y aún más suerte de poder llamarlo amigo. Su liderazgo fortaleció al Ejército, y el impacto de su trabajo se seguirá sintiendo mucho después de que haya dejado el cargo de secretario", sostuvo.

Finalmente, Harrigan aseguró que el servicio de Driscoll a Estados Unidos "está lejos de haber terminado".

PURANOTICIA