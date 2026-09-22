Irán captura un submarino no tripulado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y anuncia que lo someterá a ingeniería inversa

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este martes la captura en el estrecho de Ormuz de un submarino no tripulado de Estados Unidos y aseguró que será sometido a un proceso de “ingeniería inversa” con el objetivo de estudiar sus características y tecnología.

"La guerra ha demostrado que las tecnologías estadounidenses más avanzadas en la industria militar y de defensa han quedado bajo control de Irán", señaló el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, según ha recogido la cadena de televisión Press TV.

En ese contexto, Mohebi recordó el caso de un caza F-35, una aeronave furtiva que, según Irán, fue derribada durante el conflicto. El portavoz afirmó que el aparato incorpora diversas tecnologías que serán estudiadas por Teherán para contribuir al desarrollo de su armamento y sostuvo que fue derribado gracias a "sistemas de defensa antiaérea emergentes y avanzados de la Fuerza Aeroespacial".

"Esta tecnología existe también en el dron submarino que ha caído en manos de la Armada de la Guardia Revolucionaria, que iniciará su ingeniería inversa", ha explicado Mohebi, quien ha reseñado que Teherán cuenta con "una colección de aparatos de combate, apoyo de transporte y reconocimiento".

De acuerdo con la versión iraní, el sumergible cuenta con la tecnología "más avanzada en el ámbito de los sumergibles" y fue entregado a la flota del Ejército estadounidense "en 2025". Además, tendría una eslora de aproximadamente 5,8 metros y un peso cercano a las tres toneladas.

Su diseño, según la información proporcionada por Anduril, fabricante de este modelo de submarino autónomo tipo Dive-LD, está concebido para operar de manera independiente y desarrollar misiones de larga duración en aguas profundas.

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