Secretario general de la ONU alerta sobre riesgo de que se produzca una "gran fractura" global y el mundo se divida en dos bloques

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó este martes del riesgo de división del mundo en "dos bloques rivales" ante las crecientes tensiones internacionales, en un mundo marcado por los diversos conflictos y la "redefinición del poder".

"Las fracturas de nuestro mundo se están agrandando, y las grietas se han convertido en abismos", dijo en su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU, en el que recalcó que "en el transcurso de la última década estallaron guerras de consecuencias devastadoras que se prolongaron con una crueldad abyecta".

"Se tomó de blanco a la población civil. Se pisotearon los Derechos Humanos. Se utilizó el hambre como arma. Se asesinó a trabajadores humanitarios. Se dejó de lado el Derecho Internacional", lamentó, antes de reseñar que "se han ahondado las divisiones geopolíticas, se han acentuado las desigualdades y se ha resquebrajado la confianza".

Así, manifestó que, igualmente, en esta etapa "la crisis climática dejó de ser una amenaza lejana y se volvió una realidad de todos los días", mientras que "la Inteligencia Artificial avanzó a una velocidad que ha tomado por sorpresa incluso a quienes la crearon". "No se trata de crisis aisladas, sino de capítulos de una misma historia: la historia del poder", explicó.

"Las armas autónomas letales dejaron de ser ciencia ficción y se están volviendo una realidad militar", alertó el secretario general de la ONU, quien agregó en que las instituciones y sistemas de gobernanza han de restrucurarse ante la nueva realidad, en la que "no cabe duda" de que se avanza "hacia un mundo multipolar" de forma "irreversible".

LLAMADO A LAS SUPERPOTENCIAS

En esta línea, ha recalcado que "las superpotencias deben reconocer que su poder no es tan superlativo como parece". "Su poder tiene límites. Los acontecimientos de los últimos años no han dejado lugar a dudas", apuntó.

"El poderío militar no basta por sí solo para consolidar la paz. El poderío económico no basta por sí solo para asegurar la estabilidad. Y el poderío tecnológico no basta por sí solo para garantizar la seguridad", enumeró.

Por ello, apeló a un "sistema multilateral, centrado en la ONU, que sea equilibrado y representativo, con instituciones sólidas y eficaces que reflejen las realidades y la evolución progresiva del peso relativo de los países y las economías del mundo actual, y no las estructura de poder de hace 80 años".

"Los combates deben parar; la ayuda humanitaria tiene que fluir; y hay que restablecer por completo los derechos y las libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional", señaló, en referencia a la situación en el estrecho de Ormuz por la guerra en Irán.

FIN DE LOS CONFLICTOS

En concreto, denunció "la devastadora situación que impera en los Territorios Palestinos Ocupados" casi tres años después de los "abominables atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023". "Lo que siguió fue una acometida contra la población palestina de Gaza cuyo grado de matanza y destrucción no vi nunca en todos mis años como secretario general (de la ONU)", lamentó.

"Mientras tanto, la violencia, los desplazamientos de la población y la expansión de los asentamientos par parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz e invocando el fantasma de la limpieza étnica", sostuvo. "No podemos permitir que la solución de dos Estados se esfume ante nuestros propios ojos", alertó.

Asimismo, criticó que la invasión rusa de Ucrania "sumió a un país soberano en una guerra brutal, lo que constituye una flagrante violación de la Carta de la ONU", antes de ahondar en que "mayormente en Ucrania, pero también hace poco en ciertas partes de Rusia, las viviendas, los sistemas de energía y abastecimiento de agua y la infraestructura de transporte han sido objeto de reiterados ataques, lo que pone en peligro las cadenas de suministro de alimentos y energía a nivel mundial".

"Estos y tantos otros conflictos son muestra de lo que ocurre cuando el poder escapa a todo control, la fuerza va por delante de la diplomacia, los presupuestos militares se van por las nubes y se pierde todo atisbo de rendición de cuentas. La prueba que tenemos ante nosotros consiste en determinar si el poder se ejercerá conforme al derecho, o por encima de él", cerró.

(Imagen: EFE/Olga Fedorova)

PURANOTICIA