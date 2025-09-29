Reino Unido endurecerá los requisitos para que los migrantes obtengan la residencia permanente

La ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, anunció este lunes una serie de medidas para endurecer los requisitos para que los migrantes obtengan un permiso de residencia permanente .

En un discurso en el que se presentó como una autoridad que toma decisiones difíciles, Mahmood afirmó que los inmigrantes tendrán que demostrar que se han integrado a la sociedad británica y han "contribuido" a ella trabajando y efectuando pagos al sistema de seguridad social .

Otros requisitos incluyen no haber recibido "ni un centavo en ayudas sociales" , demostrar un elevado nivel de inglés, hacer voluntariado en su comunidad y tener un historial penal limpio.

Asimismo, la ministra confirmó que el umbral para obtener un permiso de residencia permanente aumentaría de cinco a diez años , lo que lo convertiría en uno de los más difíciles de obtener en el mundo.

En su discurso en la ciudad de Liverpool, en el marco de una conferencia del Partido Laborista, Mahmood insistió en que solamente el hecho de haber vivido en el país no es suficiente.

"Al igual que mis padres, debes ganarte el derecho a vivir en este país para siempre", declaró la ministra de ascendencia pakistaní, quien es además una autoproclamada "musulmana devota".

La ministra del Interior también reafirmó su compromiso para reducir la inmigración ilegal y señaló que haría "lo que sea necesario para proteger nuestras fronteras" y "destruir" el negocio de los contrabandistas que ayudan cada año a decenas de miles de migrantes a cruzar en pequeñas lanchas desde Francia hasta Reino Unido.

Según cifras del Ministerio del Interior, alrededor de 33.000 migrantes han completado ese peligroso trayecto desde principios de 2025.

"No siempre les gustará lo que hago, pero hasta que no haya control de las fronteras no seremos el país tolerante en el que creemos".

Mahmood se comprometió a enviar a sus países a quienes no tienen permiso de estadía en Reino Unido y poner fin al uso de hoteles para hospedar a solicitantes de asilo.