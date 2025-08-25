Régimen de Maduro critica a Trinidad y Tobago por apoyar despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

La tensión diplomática en el Caribe se intensificó luego de que el régimen de Nicolás Maduro calificara de "vergonzoso" el apoyo de Trinidad y Tobago a un despliegue militar de Estados Unidos en la región. La medida, justificada por Washington para combatir el narcotráfico, ha generado un duro cruce de acusaciones entre ambos países.

El primer vicepresidente del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, lideró la crítica desde Venezuela. "Trinidad y Tobago, ese pueblo seguro no se siente orgulloso de sus gobernantes", afirmó el líder chavista, quien acusó al país vecino de "vergonzosos" en su apoyo a una presencia militar de EE.UU. cerca de las aguas venezolanas. Además, Cabello enfatizó que "el sol de Venezuela nace en el Esequibo", en una clara alusión a la disputa territorial con Guyana.

En respuesta, la primera ministra trinitense, Kamla Persad, defendió la decisión de su gobierno, argumentando que su país ha sido una víctima del tráfico de drogas, personas y armas de fuego durante 20 años. Persad señaló que los pequeños estados insulares no tienen los recursos necesarios para hacer frente a los carteles, por lo que ven la ayuda estadounidense como una necesidad.

La primera ministra fue más allá y lanzó una seria advertencia al gobierno venezolano: si se lanza "cualquier ataque" contra el pueblo guyanés, su país proporcionará acceso a su territorio a las fuerzas estadounidenses "sin dudar". La situación entre ambos países se enmarca en un contexto de escalada regional, donde EE.UU. ha ofrecido una recompensa por la captura de Nicolás Maduro y ha enviado buques de guerra al Caribe, mientras que Venezuela ha respondido movilizando a su Milicia Nacional Bolivariana.

PURANOTICIA