Quiénes son los 50 hombres acusados de violar a la mujer francesa drogada por su esposo y abusada durante más de una década

Toda la evidencia registrada en video ha implicado que ninguno de estos hombres haya podido negar que alguna vez fueron a la casa de los Pelicot. Pero la mayoría de ellos impugna con vehemencia los cargos de violación con agravantes que les acarrearían penas elevadas.

La ley francesa define la violación como cualquier acto sexual cometido mediante "violencia, coacción, amenaza o sorpresa" , mientras que no hace referencia alguna a la necesidad de consentimiento.

Por lo tanto, también argumentan que no pueden ser culpables de violación porque no eran conscientes de que Gisèle Pelicot no estaba en condiciones de dar su consentimiento.