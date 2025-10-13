Quiénes son los 20 rehenes liberados por Hamás como parte del acuerdo de cese al fuego con Israel

Omri Miran, de 48 años, fue secuestrado en su casa en Nahal Oz. Su esposa, Lishay, dijo que la última vez que lo vio fue cuando se lo llevaban en su propio automóvil. A ella y sus dos hijas pequeñas, Roni y Alma, no se las llevaron con él. En abril de 2025, Hamás publicó un video que mostraba a Omri celebrando su cumpleaños 48. En respuesta: Lishay dijo: "Siempre dije y siempre supe que Omri es un sobreviviente".

Guy Gilboa-Dalal , de 24 años, asistió al festival con su hermano, Gal, quien dijo que la última vez que se vieron fue justo antes de que Hamás lanzara su primer bombardeo de cohetes contra Israel al inicio del ataque. Gal consiguió evadir a los pistoleros, pero Guy fue secuestrado. El mes pasado, Hamás publicó un video que mostraba a Guy y otro rehén, Alon Ohel, siendo conducidos por la ciudad de Gaza a fines de agosto mientras el ejército israelí se preparaba para lanzar una ofensiva allí.

Alon Ohel , de 24 años, tiene ciudadanía israelí, alemana y serbia. Las imágenes captadas por Hamás mostraron cómo se lo llevaban como rehén del festival Nova. Alon no fue visto en otro video hasta agosto de 2025, cuando se le filmó mientras era transportado por la ciudad de Gaza con Guy Gilboa-Dalal. El mes pasado, la familia de Alon aprobó la publicación de una imagen de un nuevo video que, según dijeron, mostraba que se había quedado ciego de un ojo.

Yosef-Chaim Ohana, de 25 años, había estado en el festival con un amigo, quien dijo que se quedaron para ayudar a las personas a escapar de los disparos antes de ellos mismos tratar de huir. En mayo de 2025, Hamás publicó un video que mostraba a Yosef y otro rehén, Elkana Bohbot. Se veía a Yosef sentado junto a Elkana, quien estaba en el suelo. También se veía un goteo intravenoso enganchado a la pared junto a Elkana.

Elkana Bohbot, de 36 años, estaba trabajando en el festival cuando fue secuestrado. "En nuestra última conversación en la mañana de la masacre a las 07:00, le dije: 'No son solo misiles, ven a casa', y prometió que regresaría", contó su esposa, Rikva, en marzo de 2025. El mes anterior, los medios israelíes citaron a un rehén liberado que dijo que Elkana, quien sufre de asma, estaba retenido en condiciones inhumanas y había desarrollado una grave enfermedad de la piel.

Avinatan Or, de 32 años, fue secuestrado en el festival junto con su novia, Noa Argamani, pero fueron separados de inmediato. Noa y otros tres rehenes fueron rescatados en una operación militar israelí en el centro de Gaza en junio de 2024. En marzo de 2025, la familia de Avinatan dijo que había recibido una señal de que todavía estaba vivo. Su madre británico-israelí, Ditza, ha dicho que solo quiere poner su oído en su pecho y escuchar los latidos de su corazón nuevamente.

Eitan Mor, de 25 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova. Su padre, Mor, dijo que salvó a docenas de personas antes de ser secuestrado por hombres armados de Hamás. En febrero de 2025, la familia de Eitan dijo que habían recibido una señal de vida de él. Tres meses después, dijeron que un rehén liberado que pasó tiempo con él en un túnel les había contado cómo había actuado como "portavoz ante los captores" y que "le levantó el ánimo de todos".