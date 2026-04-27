Quién es "Marlon": El guerrillero al que Petro atribuye el ataque que dejó 20 muertos en Colombia

Colombia está a menos de un mes de celebrar elecciones presidenciales.

Analistas consultados por BBC Mundo ven en las acciones atribuidas a "Marlon" un "claro interés" de grupos armados para crear caos y desestabilización.

LÍDER DISIDENTE

El nombre real del guerrillero es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, cabecilla de la estructura Jaime Martínez. Ésta pertenece a otra estructura más grande llamada Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC era la guerrilla más grande y antigua del país. En 2016 muchos de sus miembros firmaron la paz con el gobierno y se desmovilizaron.

Otros guerrilleros, en desacuerdo, mantuvieron las armas y continuaron su lucha, hoy también asociada a actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control de territorios.

Idrobo Arredondo disintió de la paz.

"En 2013, todavía dentro de las FARC originarias, fue capturado en una emboscada a la policía. También está acusado del homicidio de un periodista", le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El analista cuenta que "Marlon" fue incorporado para el proceso de paz y en 2017 fue liberado, con la condición de participar en él.

"Pero a fines de 2017 viajó al Cauca, se integró a otra estructura y volvió a sus orígenes. Es un firmante de paz que retomó las armas", recuerda Arias.

En 2022, tras la muerte de su superior, se convirtió en el comandante número uno de la Jaime Martínez.

Arias le atribuye ser "el dinamizador de muchos ataques contra la fuerza pública". Tiene a su mando a más de 500 hombres, según el investigador.

También se le relaciona con "terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión", de acuerdo al Ministerio de Defensa.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, resta relevancia a su figura.

"Tiene cierta importancia que sea el cabecilla, pero hay que entender que en los grupos los cabecillas no son tan importantes. Capturas a uno y te salen otros dos, tres, cuatro. La recomposición de la violencia es muy compleja", analiza Bonilla para BBC Mundo.