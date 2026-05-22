Gobierno de Trump exigirá a la mayoría de los inmigrantes que solicitan la residencia que abandonen primero EE.UU.

"Las personas que han cumplido fielmente las normas se enfrentan ahora a una enorme incertidumbre".

Para muchos inmigrantes, volver a su país de origen podría hacer que les resultara difícil o imposible regresar a EE.UU.

LA MAYORÍA DEBE SALIR DE EE.UU.

Hasta ahora, la mayoría de los inmigrantes no residentes, con distinto tpo de visas, podían solicitar un "ajuste de estatus" que les aseguraba un camino para solicitar y obtener la residencia sin tener que salir de territorio estadounidense, pudiendo así continuar con sus trabajos o actividades y mantenerse con sus familias.

Pero Uscis anunció en su memorando que se ordena a los funcionarios de migración que tengan en cuenta los factores y la información pertinentes caso por caso a la hora de determinar si se justifica una exención extraordinaria para que un solicitante de green card se quede en EE.UU. mientras realiza la petición.

Solo algunos solicitantes que tengan peligro si vuelven a sus países, como los refugiados por motivos de violencia o persecución, podrían quedarse en territorio estadounidense, si lo considera justificado el funcionario que revise la petición.

Las excepciones a la política no se han detallado con precisión, pero el memorando sugiere que las personas con visados de la denominada "doble intención", como los H-1B para trabajadores altamente cualificados, seguirían pudiendo solicitar la green card a través del proceso usual.

Doug Rand, antiguo alto cargo de Uscis bajo el gobierno de Joe Biden, le dijo a CBS News que los cambios pueden afectar a cientos de miles de casos, ya que medio millón de personas obtienen la green card cada año a través del proceso de ajuste de estatus.

Los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país con visados de estudiante y otros visados temporales, añadió, probablemente se encontrarán entre los más afectados por los cambios.