Marco Rubio afirma que Cuba es una amenaza para EE.UU. y ve poco probable un acuerdo diplomático

Cuba representa una "amenaza para la seguridad nacional" para Estados Unidos y la probabilidad de que se alcance un acuerdo pacífico "no es alta", declaró este jueves el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Sus comentarios se produjeron apenas un día después de que EE.UU. acusara al expresidente de Cuba Raúl Castro de homicidio por el derribo en 1996 de dos aviones, lo que provocó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

Rubio señaló que la preferencia de Washington era "una solución diplomática", pero advirtió que el presidente Donald Trump tenía el derecho y la obligación de proteger a su país frente a cualquier amenaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de decir "mentiras" y sostuvo que la isla nunca ha representado una amenaza para EE.UU.

Rubio expresó en rueda de prensa que la diplomacia "sigue siendo" su "preferencia con Cuba", pero agregó: "Solo estoy siendo honesto con ustedes, saben, la probabilidad de que eso ocurra, dadas las personas con las que tratamos en este momento, no es alta".

El funcionario también acusó a Cuba de ser "uno de los principales patrocinadores del terrorismo en toda la región", algo que Rodríguez negó de forma tajante en una publicación en X.

El canciller cubano criticó a Rubio por intentar "instigar una agresión militar" y acusó al gobierno de EE.UU. de atacar a su país de forma "implacable y sistemática".