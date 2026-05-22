Renuncia la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por diagnóstico de cáncer de su marido

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó este viernes su renuncia al presidente Donald Trump, una decisión tomada por motivos personales después de que a su marido le detectasen un tipo de cáncer de huesos.

"A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos", explicó en una carta de renuncia publicada en redes sociales en la que agradeció al mandatario que haya depositado su confianza en ella durante el último año y medio al frente de la oficina de Inteligencia.

Gabbard afirmó que debe apartarse del cargo para estar al lado de su esposo y "apoyarle de forma plena en esta batalla". "Estoy totalmente comprometida a garantizar una transición fluida y completa en las próximas semanas", señaló.

Se espera que el último día de Gabbard -que fue nombrada en febrero de 2025 tras obtener el visto bueno del Senado estadounidense- sea el martes 30 de junio.

Donald Trump no tardó en reaccionar y afirmó en un mensaje en redes sociales que Gabbard ha hecho una "excepcional labor". "Su querido esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma rara de cáncer de huesos, y ella, con toda razón, desea estar a su lado, ayudándole a recuperarse mientras luchan juntos contra esta dura enfermedad", indicó.

El líder republicano aseguró que "pronto estará mejor". "Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos. "Su muy respetado director adjunto principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional", agregó.

Cabe señalar que la dimisión se produce tras la renuncia del que fuera director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, por discrepancias con la Administración de Donald Trump debido a la guerra de Irán, un conflicto que no veía justificado y que achacó a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".

(Imagen: John Locher/AP Photo/Picture Alliance)

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