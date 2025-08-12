Quién es Jimmy "Barbacoa" Chérizier, el poderoso líder de las bandas de Haití al que EE.UU. acusa por cargos penales

"Hay una buena razón por la que hay una recompensa de US$5 millones por información que conduzca a la detención de Chérizier", dijo la fiscal estadounidense Jeanine Pirro en una conferencia de prensa el martes.

"Es un líder criminal responsable de atroces abusos a los derechos humanos, incluida la violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití ", añadió Pirro.

Los fiscales sospechan que Chérizier jugó un papel clave en la masacre de La Saline , un barrio de Puerto Príncipe, en el que decenas de personas murieron en un ataque coordinado de la policía y grupos criminales contra la población local para, según dijo el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, "reprimir a la disidencia política".

"No soy un gángster, nunca lo seré" , dijo a la cadena Al Jazeera en una entrevista en el año 2021. "Es el sistema contra el que estoy luchando. Ese sistema tiene mucho dinero y tiene el control de los medios. Ahora me hacen parecer como si fuera un gángster", agregó.

Desde entonces, según la acusación, no ha cejado en sus actividades ilegales , con la ayuda de su presunto cómplice Richardson, haitiano nacionalizado estadounidense que residía en Carolina del Norte hasta que fue capturado por las autoridades.

Se le acusa de financiar la empresa criminal de Cherizier y recaudar fondos para tal fin entre los haitianos de Estados Unidos.

Chérizier, un expolicía ahora convertido en jefe criminal, se ha consolidado como una de las principales figuras en la oleada de violencia pandillera que ha sacudido a Haití en los últimos años.

Según Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Haití. Por esa razón, Washington y la ONU le impusieron sanciones.

Desde el asesinato en 2021 del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, que sumió al país en una crisis institucional todavía abierta, el poder y la influencia de Cherizier no han dejado de crecer.

Chérizier pasó a tener un papel más protagónico al promover una revolución contra la "corrupta" élite política del país.

Y una de sus herramientas favoritas han sido las redes sociales, que ha usado para difundir su mensaje y captar seguidores para su organización armada.

¿POR QUÉ JIMMY BARBACOA?

Una pregunta usual sobre Chérizier es el origen de su apodo. Él ha dicho en entrevistas que se debe a que su madre vendía pollo por las calles.

Pero, según algunos testigos de la violencia haitiana, se debe a que acostumbra a quemar las casas y los cadáveres de sus víctimas.

Aunque empezó como agente de la policía, Chérizier se convirtió en el líder de la llamada G-9 y Familia, una alianza de algunas de las bandas más peligrosas en uno de los países más violentos del mundo.

La extensión del pacto con bandas rivales llevó a la formación de la más amplia Viv Ansanm, a cuyo frente se ha mantenido Chérizier.

Junto a otras poderosas organizaciones criminales -entre ellas la 400 Mawozo, la banda a la que se atribuyó el secuestro de un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en 2021-, la G9 y Familia contribuyó al caos haitiano con Chérizier al timón.

Nacido en Puerto Príncipe hace 48 años, ni las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra él ni ninguna autoridad de su país han logrado controlarlo.

Pero la carrera criminal de Chérizier comenzó cuando era policía y se vio involucrado en la muerte de nueve civiles, que cayeron en el marco de lo que se presentó como una operación oficial contra las mafias en Grand Ravine, un barrio de Puerto Príncipe, en noviembre de 2017.

A partir de ese momento también comenzó su relación con las pandillas que operan en el país. Primero con la Delmas 6, donde se convirtió en uno de sus principales voceros.

De acuerdo a informes locales e internacionales, Chérizier logró obtener el poder de esa pandilla gracias a favores de la policía y del gobierno de Moïse.

Y como policía cometió presuntamente algunas de las atrocidades por las que luego fue sancionado en instancias internacionales.

Durante 2018 y 2019, Chérizier estuvo presuntamente implicado en otros ataques brutales en otros lugares de Puerto Príncipe.