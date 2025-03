Qué vieron en Corea del Norte los primeros turistas que entraron en el país tras 5 años de fronteras cerradas

Este tipo de conversaciones deben manejarse con delicadeza. Las estrictas leyes impiden a los norcoreanos hablar libremente. Si se pregunta o se revela demasiado, los turistas pueden poner en peligro a su guía o a ellos mismos.

Mike admite que hubo momentos en que esto lo puso nervioso. En un viaje a una Casa de la Amistad entre Corea del Norte y Rusia lo invitaron a escribir en el libro de visitas. "Me quedé en blanco y escribí algo como 'Deseo la paz mundial'. Después, mi guía me dijo que no era apropiado escribir algo así. Eso me puso paranoico", afirmó.