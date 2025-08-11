Por qué Javier Milei decidió dejar de insultar a sus opositores y a sus críticos en Argentina

La narrativa belicista de Milei no es algo nuevo para los argentinos. Fue, de hecho, parte del estilo con el que logró llegar a la Presidencia en 2023.

Con una crítica sin adornos y -con groserías de por medio- su desafío ante lo que denominó la "casta" (el establishment político) fue uno de los emblemas de su campaña y su posterior triunfo electoral.

Su liderazgo irreverente, sin pelos en la lengua, es algo que Milei ha afianzado en el poder; una característica que en el mundo de los populismos se entiende como virtud .

Milei ha utilizado desde siempre sus redes sociales para emitir este tipo de comentarios virulentos. Lo hace, en general, reposteando a sus seguidores políticos, comunidad que tiene una fuerte presencia en espacios como X, YouTube, e Instagram.

"La cultura política argentina es tremendamente antagonista, desde siempre, pero desde 1983, uno de los legados de la transición democrática fue justamente que en política había ciertas cosas que no se podían decir. Y Milei rompió con muchos de esos marcos ", sostiene la politóloga argentina María Esperanza Casullo.

"El uso del insulto personalizado y sus metáforas sexuales violentas no eran parte del lenguaje político establecido ", añade.

Una de las metáforas sexuales violentas más repetidas a las que alude la politóloga es la de "mandriles" -en referencia a los simios de trasero colorado- como una forma de despreciar a sus enemigos, utilizando la idea del sexo anal como una analogía de sometimiento político.

El mandatario también ha hecho una práctica común el atacar a medios de comunicación y periodistas que cubren su gobierno, llamando a algunos de ellos "ensobrados" , en alusión a que recibirían sobres con dinero para promover informaciones con intereses particulares.

Mismo tono ha utilizado para referirse a los economistas críticos, a quienes ha denominado "econochantas" (chanta en la jerga argentina alude a una persona que engaña o estafa).

"Hay un mecanismo: el gobierno o estos sectores de la extrema derecha identifican entre comillas al enemigo. A ver a quién apuntan. En base a las características de esa persona o de ese sector, buscan un un vector a través del cual atacar ", dice a BBC News Mundo el legislador opositor Esteban Paulón y añade:

"En la operación de Milei esto es: si eres gay eres pedófilo y lo vincula con el VIH, si eres periodista eres ensobrado, si eres de izquierda eres empobrecedor, si eres funcionario público eres ñoqui, es decir, personas que no trabajan ".

El parlamentario y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ -quien denunció a Milei por "incitación al odio y a la violencia colectiva"- recalca que el objetivo de estos ataques "está orientado a disciplinar, a generar miedo y silenciar" a sectores sociales o políticos que el gobierno considera opositores a sus ideas.

"La verdad es que somos bastante tranquilos para todo lo que nos hacen", responde el cineasta libertario Santiago Oría, quien participó en la campaña presidencial de Milei y hoy se desempeña como director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

"Nosotros estamos reaccionando frente a la agresión de ellos. Si ellos no agredieran nosotros tampoco reaccionaríamos de esa manera", dice a BBC Mundo en alusión a las críticas que recibe el presidente.

Con respecto a la decisión de Milei de dejar de lado las descalificaciones, Oría cree que "se va a demostrar que no solamente los opositores al gobierno de Milei están equivocados en el fondo de las ideas, sino que además va a quedar a la luz y a la vista que lo único que tenían parar discutir era el tema de las formas".

LA MOTIVACIÓN DETÁS DEL ANUNCIO

La promesa de Milei de dejar de lado esa retórica violenta se produce en momentos donde varios sondeos de opinión han dado cuenta de un agotamiento de parte de la población ante el uso de ese lenguaje hostil.

Según el Monitor Nacional de julio de 2025 de la consultora Analogías, el 73% de los argentinos rechaza el estilo de Milei, mientras que dos de cada tres personas lo considera violento.

"Lo que en algún momento le rindió ya no le rinde", dice Paulón.

"Mucha gente lo votó a Milei porque estaba enojada y el que mejor interpretó ese enojo fue él. La sociedad necesitaba a alguien que gritara en su nombre; contra la casta, los recortes, la crisis económica, la inflación. Pero ya estabilizada la economía y en marcha el gobierno, empieza la sociedad a decir: ahora no hace falta que alguien grite por mí, hace falta alguien que administre y gobierne para el bienestar general", añade el legislador.

Casullo coincide: "Sin duda hay un componente electoral, son amplias las cifras de personas que dicen que esto no le gusta".

"En un momento gustó, porque este tipo de lenguaje tiene su efecto. Me habla alguien que no suena como un político, alguien que suena auténtico. Pero ahora cuando eres el presidente, cuando tienes otras responsabilidades y otro poder..."