Qué se sabe del arsenal nuclear de Israel y por qué sus líderes no reconocen ni desmienten su existencia

Y se cree que el plutonio necesario para la fabricación de las armas se produjo en un reactor de investigación IRR-2 en el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, cerca de Dimona.

Al igual que ocurre con todo el programa nuclear israelí, este reactor no está bajo las salvaguardas del OIEA; es decir, el conjunto de medidas técnicas que este organismo aplica para tratar de verificar de manera independiente que las instalaciones nucleares no se utilizan de manera indebida y que los materiales nucleares no se desvían de los usos pacíficos.