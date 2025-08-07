Un millón de personas menos en un año: Japón sufre su mayor descenso de población en más de medio siglo

Esto marca el decimosexto año consecutivo de descenso de la población, con la presión que eso ejerce sobre los sistemas de pensiones y salud del país.

El número de residentes extranjeros en Japón alcanzó un récord de 3,6 millones el 1 de enero de 2025, lo que representa casi el 3% de la población del país.

El gobierno ha acogido provisionalmente a la mano de obra extranjera mediante el lanzamiento de una visa para nómadas digitales e iniciativas de capacitación, pero la inmigración sigue siendo políticamente conflictiva en este país mayoritariamente conservador.

La población total del país disminuyó un 0,44% desde 2023 hasta aproximadamente 124,3 millones a principios de año.

Las personas mayores de 65 años representan ahora casi el 30% de la población, la segunda proporción más alta del mundo después de Mónaco, según el Banco Mundial. La población en edad laboral, definida como aquellas personas de entre 15 y 64 años, ha disminuido a aproximadamente el 60%.

Un número creciente de pueblos y aldeas se están vaciando, con casi cuatro millones de hogares abandonados en las últimas dos décadas, según datos gubernamentales publicados el año pasado.

El gobierno lleva años intentando aumentar las tasas de natalidad con incentivos que van desde subsidios de vivienda hasta permisos parentales remunerados. Sin embargo, persisten barreras culturales y económicas profundamente arraigadas.

El alto costo de la vida, los salarios estancados y una cultura laboral rígida disuaden a muchos jóvenes de formar una familia. Las mujeres, en particular, se enfrentan a roles de género arraigados que a menudo las dejan con un apoyo limitado como cuidadoras principales.