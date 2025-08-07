EE.UU. ofrecerá una recompensa de US$50 millones por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro

El Gobierno de Estados Unidos informó que ofrecerá una recompensa de US$50 millones a quienes den información que permita la detención del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo a través de la red social X, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien afirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado han aumentado al doble el monto para quienes faciliten la captura del mandatario venezolano.

La autoridad acusó que Maduro colaboró con organizaciones criminales y terroristas, entre ellas el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, facilitando el ingreso de drogas a Estados Unidos.

“Durante la administración de Trump, Maduro no escapará de la justicia y tendrá que responder por sus crímenes”, aseguró la persecutora.

(Imagen: Presidencia de Venezuela)

PURANOTICIA