Qué se sabe del accidente del histórico funicular de Lisboa que dejó al menos 16 fallecidos

La compañía aseguró que colabora en la investigación.

Algunos de los heridos leves ya fueron dados de alta, entre ellos un niño y una mujer embarazada , aseguraron los responsables del Hospital San José, uno de los centros que recibió a las víctimas.

"Expreso mis más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de las víctimas. Lisboa está de luto ", escribió en su cuenta de X.

Las muestras de solidaridad con Portugal han comenzado a llegar. Así, el Parlamento Europeo decidió que sus banderas permanezcan a media asta durante este jueves como "señal de duelo" .

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró estar "consternado por el terrible accidente" .

"Todo nuestro afecto y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento", escribió en un comunicado en X.

¿FALLAS DE MANTENIMIENTO?

"Creemos que este accidente requiere una investigación rigurosa de sus causas", afirmó Manuel Leal, dirigente de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de los Transportes y Comunicaciones al diario Jornal Da Notícias.

"Los trabajadores llevan tiempo denunciando que el mantenimiento de los elevadores debe volver a ser responsabilidad de los trabajadores de Carris (la empresa pública que los gestiona) y no confiarse a empresas externas", afirmó.

El mantenimiento era realizado por la empresa privada MNTC. Sin embargo, el contrato que esta firma privada tenía con Carris expiró en agosto pasado, publicó el Diario de Notícias.

Según el dirigente sindical, desde hace tiempo algunos empleados han formulado quejas en relación a la tensión de los cables, pero los directivos de la empresa pública aseguraron que todos los protocolos de mantenimiento se han cumplido escrupulosamente.

"El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar en 2022, la reparación provisional, que se realiza cada dos años, en este caso, la última se realizó en 2024", se lee en su sitio web.