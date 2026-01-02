Qué revelan las imágenes y videos sobre la rápida propagación del incendio en un bar de un centro de esquí en Suiza

Las autoridades informaron el viernes en una rueda de prensa que las bengalas en botellas de champán, agitadas "demasiado cerca del techo", aparentemente provocaron el incendio en el sótano del bar Le Constellation, en Crans-Montana.
Los investigadores trabajan a contrarreloj para determinar cómo y por qué el mortal incendio de Nochevieja en un bar de una estación de esquí suiza se propagó con tanta rapidez.
Pero la manera en que el fuego se propagó con tal ferocidad, causando la muerte de al menos 40 personas y dejando 119 heridos, muchos de ellos graves, es un foco clave para los investigadores, al igual que el historial de seguridad del bar.
El equipo de BBC Verify ha inspeccionado videos grabados por sobrevivientes y testigos presenciales, y ha hablado con expertos en seguridad contra incendios para encontrar pistas sobre qué falló.
Dos impactantes imágenes, ampliamente compartidas en internet, muestran a personas con botellas de champán con bengalas encendidas por encima de las cabezas de la multitud.
Una de las instantáneas muestra cómo las llamas comienzan a extenderse por el techo, justo encima de las personas que sostenían en alto cinco de estas botellas.
La segunda imagen es un primer plano que muestra a una persona con un casco de moto y una botella con una bengala encendida, sentada sobre los hombros de otra persona que lleva una máscara de Guy Fawkes.
Las chispas de esta botella parecen estar aún más cerca del techo.
BBC Verify halló que estas imágenes fueron tomadas después de la medianoche del 31 de diciembre al 1 de enero al confirmar que no existían versiones anteriores y compararlas con fotos públicas de Le Constellation, utilizando detalles como el diseño del bar y sus características tuberías.
Además, no se encontró ninguna evidencia de que las imágenes hubieran sido manipuladas con inteligencia artificial.
En otros videos de la noche del incendio se puede ver a algunas personas en el bar filmando las llamas mientras suena música a todo volumen de fondo.
En uno de ellos, algunas personas comienzan a correr hacia una escalera de salida mientras gritan.
El viernes, Béatrice Pilloud, fiscal general de la región de Valais, declaró que todo parece indicar que el incendio se originó por las bengalas sujetas a las botellas de champán, que se habían "acercado demasiado al techo".
Otro punto de investigación es el revestimiento de espuma del techo del bar y si cumplía con las normas de seguridad.
Dos expertos en seguridad contra incendios declararon a BBC Verify que los materiales visibles en las fotos y videos de Le Constellation parecían ser "espuma de poliuretano con forma de caja de huevos", un tipo de material fonoabsorbente fabricado con poliuretano.
En la imagen en la que aparecen las botellas se observan llamas en una parte del techo con una cubierta similar a la espuma.
La espuma de poliuretano suele tratarse con un retardante de llamas antes de instalarse como aislante acústico en fábricas y locales de ocio.
Sin embargo, sin este tratamiento puede ser altamente inflamable.
"Una vez que se incendia, la espuma acústica de poliuretano puede propagar las llamas rápidamente debido a su gran superficie y producir humo denso y tóxico, lo que acelera significativamente el desarrollo del incendio y reduce el tiempo disponible para escapar", afirmó el profesor Peter Wilkinson, de la Universidad de Loughborough.
El académico Edwin Galea, de la Universidad de Greenwich, indicó que la eficacia del tratamiento ignífugo en la espuma de poliuretano puede disminuir con el tiempo.
Las autoridades suizas reconocieron que de momento no pueden confirmar qué tipo de material de espuma se utilizó en el bar ni si cumplía con las normas de seguridad.
En la rueda de prensa del viernes, las autoridades hablaron de un "incendio súbito" en el bar.
Galea explicó que esto ocurre cuando los gases calientes ascienden al techo, alcanzan una temperatura crítica y posteriormente incendian la habitación de forma casi instantánea.
Según Michael Klippel, experto en seguridad contra incendios de la Universidad ETH de Zúrich, "la supervivencia después de un incendio súbito es muy improbable".
La autoridad responsable de supervisar las inspecciones de seguridad contra incendios en Crans-Montana es la Oficina Cantonal de Bomberos (OCF) del cantón de Valais. Las inspecciones las realizan funcionarios locales.
Las autoridades suizas declararon en una rueda de prensa que las inspecciones en un edificio del tamaño de Le Constellation deberían haberse realizado anualmente.
BBC Verify se puso en contacto con la OCF para solicitar acceso a los documentos de inspecciones anteriores.
Las autoridades afirman que también se enfocarán en las rutas de salida del bar en dos niveles: una planta baja y un sótano.
Se cree que el incendio comenzó en el sótano, donde se tomaron las dos imágenes antes mencionadas.
Los videos grabados mientras se propagaba el incendio muestran a personas intentando apagar las llamas antes de intentar salir del sótano por una estrecha escalera.
Galea afirmó que las escaleras pueden convertirse en cuellos de botella fatales, donde las personas tropiezan y son pisoteadas.
Añadió que, incluso si hubiera otras salidas de emergencia, las personas en pánico en espacios desconocidos tienen más probabilidades de intentar salir por donde entraron.
Los funcionarios también confirmaron que había más de una salida del edificio, pero añadieron que "actualmente no pueden confirmar" si la de emergencia estaba abierta o cerrada en ese momento.
El consejero estatal de Valais, Stéphane Ganzer, declaró: "No hay una sola puerta, aunque en el momento del incendio parece que la mayoría de las personas salieron por la entrada principal. Pero este edificio es un lugar público. Obviamente, estaba equipado con una salida de emergencia".
La fiscal Pilloud explicó a los periodistas que se entrevistó a los dos gerentes franceses del bar, así como a las personas que escaparon del incendio.
Según los informes, uno de los propietarios del bar declaró a medios locales que el establecimiento había sido inspeccionado tres veces en los últimos diez años y todo se había hecho de acuerdo con la normativa.
Los investigadores afirman que también han estado analizando otros videos del local.
Un video que encontramos muestra bengalas atadas a botellas que ya se utilizaban dentro del bar en 2024.
En él se ve a mujeres con cascos distintivos llevando las botellas y las bengalas a los clientes antes de servir las bebidas.
El video fue subido a YouTube en mayo de 2024 por la cuenta @ConstellationCransMontana, aunque no podemos confirmar con exactitud cuándo se filmó.
