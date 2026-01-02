Qué se sabe del incendio en un bar de un centro de esquí en Suiza en el que murieron 40 personas

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, la policía informó que alrededor de 40 personas murieron en el incendio y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Más tarde, el número de heridos se actualizó a 119 .

Entre 80 y 100 de los heridos están en estado crítico , le dijo el funcionario de seguridad regional Stéphane Ganzer a la cadena RTL TV, y agregó que la cifra de muertos podría aumentar.

Dijo que la situación está evolucionando y explicó que "las personas con quemaduras de tercer grado que cubren el 15% del cuerpo tienen un mayor riesgo de septicemia y, por consiguiente, de muerte en las próximas horas y días ".

Los heridos fueron trasladados a hospitales de toda Suiza y varios países vecinos.

La directora del Hospital Universitario de Lausana declaró a un periódico suizo que, hasta el momento, 22 pacientes, en su mayoría de entre 16 y 26 años, fueron trasladados a su centro.

Se está trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo antes posible, declaró la fiscal jefe de la región, Béatrice Pilloud.

Sin embargo, el embajador italiano en Suiza advirtió que la identificación de los fallecidos podría llevar semanas .

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores italiano había declarado que la identificación sería difícil debido a las graves quemaduras.

Se cree que hay varias nacionalidades entre las víctimas de la tragedia.

La cancillería italiana indicó que 19 ciudadanos de su país estuvieron involucrados: 13 fueron trasladados a hospitales -tres de ellos a un hospital en Milán- y otros seis están desaparecidos.

Los tres ciudadanos italianos trasladados a Milán son una mujer de unos 20 años y dos menores de 16 y serán tratados en la unidad de quemados graves del hospital Niguarda, informó el concejal Guido Bertolaso.

Varios medios han identificado al golfista italiano adolescente Emanuele Galeppini como una de las víctimas del incendio, citando un comunicado de la Federación Italiana de Golf.

Los medios locales italianos habían informado previamente que el padre de Emanuele había dicho que su hijo estaba en el bar la noche del incendio y que la familia tuvo contacto con él por última vez a medianoche.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano no ha confirmado la información.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó en X sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

Y dijo que "a petición de Suiza", Polonia brindará atención médica especializada a 14 heridos en hospitales polacos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés informó de la desaparición de ocho de sus ciudadanos y señaló que no se podía descartar que hubiera ciudadanos franceses entre los fallecidos.

Los medios franceses informaron previamente que al menos dos de los heridos eran franceses.

El club de fútbol francés FC Metz señaló que uno de sus jugadores juveniles sufrió quemaduras graves en el incendio.

Tahirys Dos Santos, de 19 años, fue trasladado en avión a un hospital en Alemania para recibir tratamiento, informó el club en un comunicado.

El presidente Emmanuel Macron declaró que Francia estaba "lista para prestar cualquier tipo de ayuda" y que las personas heridas en el incendio podían ser atendidas en hospitales franceses.

La Unión Europea también está proporcionando asistencia médica a las víctimas, informó la presidenta del bloque, Ursula von der Leyen.

La embajada del Reino Unido en Suiza dijo estar monitoreando la situación, pero no se le ha solicitado ayuda.