"¿Qué oculta Rusia en Irkutsk?": Ucrania acusa a Moscú de esconder información tras sospechas de peste neumónica

Las autoridades de Ucrania denunciaron este jueves el "largo historial de ocultar la verdad" de Rusia, en medio de la polémica por el supuesto brote de peste neumónica que está siendo investigado por las autoridades sanitarias en la región de Irkutsk. En ese contexto, Kiev recordó antecedentes como el accidente nuclear de Chernóbil, ocurrido en abril de 1986.

"¿Qué oculta Rusia en Irkutsk?", se ha preguntado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en referencia al fallecimiento de una investigadora en un accidente de laboratorio en Shélejov, Siberia, y a las informaciones sobre un supuesto brote de peste pulmonar.

"Rusia tiene un largo historial de ocultar la verdad", ha denunciado, punto en el que ha mencionado crisis sanitarias como la fuga de ántrax de 1979 en Sverdlovsk y el desastre nuclear de Chernóbil de 1986, ambos ocurridos durante la época de la Unión Soviética, además de "la verdadera magnitud" de la pandemia de coronavirus entre 2020 y 2022.

Sibiga ha denunciado que, en estas ocasiones, las consecuencias de las actuaciones de Moscú "fueron devastadoras". En esa línea, ha apuntado a la tesis de que Rusia preparaba armas químicas, asegurando que existen "pruebas fiables" de que el Ejército ruso las ha utilizado en el contexto de la invasión de Ucrania.

"El mundo no debe esperar a que se produzca otra catástrofe para empezar a hacer preguntas. Rusia debe revelar todos los hechos relacionados con este caso, facilitar datos epidemiológicos transparentes y cooperar con los mecanismos internacionales. Cuando hay patógenos peligrosos de por medio, el secretismo supone una amenaza para todos", ha alertado.

Las autoridades rusas han informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no han registrado ningún caso de peste pulmonar en Irkutsk y que tampoco han detectado "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la investigadora fallecida. No obstante, tanto la OMS como Estados Unidos han reclamado a Moscú que actúe con transparencia y entregue más antecedentes sobre el supuesto caso de peste.

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