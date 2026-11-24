El Gobierno de México descartó extraditar a Estados Unidos al jefe del Cartel de los Beltrán Leyva, Fausto Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", detenido el sábado pasado en una operación en el municipio de Guasave, en Sinaloa, en la que participaron más de 360 efectivos de las fuerzas federales.

"Vamos a juzgarlo en el país", confirmó la fiscal general Ernestina Godoy. "Vamos a respetar el proceso y los vamos a juzgar en el país", reiteró ante las preguntas de los medios de comunicación, según recoge el diario 'La Jornada'.

"El Chapo Isidro" se encuentra en prisión preventiva desde su arresto en el marco del operativo 'Centella' que se saldó con una quincena de detenidos y una veintena de muertos, entre ellos cuatro agentes federales. Se le imputa delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego y explosivos.

Meza Flores tiene una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y fue incluido en lista de los más buscados del FBI. "El Chapo Isidro" lideraba al ínclito grupo criminal de los Beltrán Leyva tras caer en desgracia la cúpula anterior, así como su propia facción, el Cartel de Guasave, que surgió en 2008 como brazo armado del primero hasta que logró su autonomía en 2014.

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, advirtió el lunes que el sujeto fue detenido hasta en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "La Fiscalía va a dar más información de qué pasó en esos procesos", dijo.

(Imagen: FBI)

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