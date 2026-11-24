Las acciones de Nvidia, que cerraron la sesión del lunes con un alza del 31,48% tras la restitución de Jensen Huang como consejero delegado de la compañía, registraron este martes una caída superior al 5% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. El retroceso se produjo en una jornada marcada por la corrección de los mercados, luego de la euforia que protagonizaron los inversores durante el día anterior.

Con una baja del 5,06% en el precio de sus títulos durante la negociación premercado, la capitalización bursátil de la tecnológica volvería a situarse por debajo de los 4 billones de dólares, después de haber recuperado cerca de un billón de dólares en la sesión del lunes.

Si bien la restitución del ejecutivo de origen taiwanés contribuyó a aliviar parcialmente la presión sobre las acciones de Nvidia y el conjunto del sector, la decisión no puso fin a las investigaciones relacionadas con su conducta. Esto, luego de que medios estadounidenses revelaran presuntas infidelidades de Huang, entre ellas una con una mujer que estaría supuestamente vinculada a los servicios de espionaje de China.

En este escenario, el nuevamente restituido CEO de Nvidia deberá comparecer el próximo 3 de diciembre ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos. La audiencia pública abordará las medidas para proteger la ventaja estadounidense en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), además de la supervisión de los controles de exportación.

Por otra parte, los presidentes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, el Comité de Inteligencia y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja informaron, mediante un comunicado conjunto, que Huang y el director jurídico de Nvidia, Tim Teter, participarán en entrevistas cuyas actas serán transcritas los días 1 y 2 de diciembre, "tal como estaba previsto".

"La breve investigación interna del consejo de administración de Nvidia y la reincorporación de Jensen Huang no eliminan las amenazas a la seguridad nacional ni las preguntas que deben abordarse", recoge el comunicado firmado por John Moolenaar, presidente del Comité Selecto sobre China; Rick Crawford, del Comité Selecto Permanente de Inteligencia; y Brian Mast, del Comité de Asuntos Exteriores.

En tanto, tras anunciar este lunes la restitución del empresario de origen taiwanés como CEO de Nvidia, el consejo de administración de la compañía aseguró que la investigación interna continuará hasta su conclusión. El proceso busca esclarecer las informaciones sobre una presunta operación de inteligencia extranjera relacionada con Huang. Desde la firma agregaron que el ejecutivo se comprometió a colaborar con las indagatorias.

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