Qué es un "swap" de monedas como el que negocia Argentina con el gobierno de Trump

Hasta ahora, no se conocen más detalles sobre cuáles serían los términos de la ayuda financiera estadounidense, que llega en un momento crítico para Argentina.

El apoyo de Trump a su aliado en Sudamérica se produce luego que en septiembre los mercados perdieran la confianza en la capacidad de Argentina de pagar sus próximos vencimientos de deuda , ya que el país que no tiene suficientes dólares en sus reservas.

Y esa falta de dólares genera preocupación. Más aún cuando en el último préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina, en abril de este año, una de las condiciones era el compromiso del gobierno de Milei de acumular dólares, algo que no ha cumplido .

Ahora, con la situación en Argentina -con un crecimiento económico se ha desacelerado, altas tasas de interés y salarios deprimidos-, el gobierno de Milei necesita con urgencia un salvavidas en la antesala a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, consideradas clave para determinar el apoyo que tiene el Ejecutivo .

En medio de este panorama, te explicamos qué es un swap y cómo funciona.

UNA LÍNEA DE CRÉDITOS QUE PUEDE SER ACTIVADA

El nombre de este tipo de ayuda económica viene de la palabra en inglés swap, que significa intercambio.

En el mundo de las finanzas, el swap se refiere a un intercambio de monedas entre dos países.

Su uso por parte de EE.UU. comenzó en los años 60 del siglo pasado y se utilizó ampliamente durante la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia de 2020 para estabilizar los mercados y proteger los activos estadounidenses.

En general, un swap es un acuerdo entre dos Bancos Centrales que les permite entregar y recibir la moneda del otro país en un tiempo determinado, a un tipo de cambio y una tasa de interés pactada por las partes.

Si bien no es un crédito tradicional, en la práctica, es una especie de préstamo de urgencia.

Sin embargo, hay una distinción técnica entre un swap y un crédito, explica Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra.

El swap representa una línea de crédito disponible que puede ser activada o no, dependiendo de las necesidades futuras. En ese sentido, no es un préstamo directo o inmediato.

El intercambio de divisas en sí no se concreta a menos que una de las partes lo necesite.

Por eso, el swap es un intercambio contingente, es decir, para que se active, "hay que pedir autorización", dice Sigaut en diálogo con BBC Mundo.

Habitualmente estos acuerdos están enfocados a contribuir a la estabilidad del sistema financiero de una nación. Cuando el país receptor se estabiliza y se cumple el plazo acordado, debe devolver la moneda extranjera y recuperar su divisa original.

El swap suele usarse en momentos de crisis o para facilitar el comercio entre dos países utilizando sus propias monedas, sin que tener que pasar siempre por el dólar.

En el caso de Argentina, el país tiene experiencia en este tipo de acuerdos. Lo ha hecho con el Banco Central de China, para hacer operaciones comerciales en yuanes (la moneda china) desde el 2009.

En abril, el swap con China fue renovado hasta el próximo año, cuando vence el plazo del acuerdo bilateral.

Como es un acuerdo entre dos entidades, los swap suelen ser más baratos que pedir un crédito tradicional.

QUÉ DUDAS GENERAL EL "SWAP" ENTRE ARGENTINA Y EE.UU.

La primera duda del acuerdo que están negociando Argentina y EE.UU. es sobre los términos específicos del convenio y sobre qué podría pedirle Trump a Milei a cambio de la ayuda.