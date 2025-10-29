Qué es el Comando Vermelho y cuánto poder tiene la banda criminal que motivó el letal opeativo en Río de Janeiro

Entre los más de 100 muertos hay cuatro policías. Más de 100 armas de fuego fueron incautadas y hubo 81detenidos. Se asignaron 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro a la operación.

En los últimos años, la facción ha vuelto a expandir su dominio. Según el Mapa de Grupos Armados —una colaboración entre el Instituto Fuego Cruzado, el Grupo de Estudios de Nuevas Ilegalidades (GENI) y la Universidad Federal Fluminense (UFF)—, el Comando Vermelho fue la única organización criminal que amplió su control territorial en el estado , mientras que todas las demás perdieron terreno.

Entre 2022 y 2023, la organización aumentó en un 8,4% las áreas bajo su control y recuperó el liderazgo perdido frente a las milicias en años anteriores. Con ello, pasó a representar el 51,9% de las áreas dominadas por grupos armados en la Región Metropolitana de Río .

Casi 50 años de historia —y una dictadura militar en medio— separan la creación del Comando Vermelho de este sangriento día en Río de Janeiro. Allá por los años 70, los presos políticos se mezclaron con los presos comunes en el Instituto Penal Cândido Mendes , en Isla Grande, a más de 100 kilómetros de la capital.

Hasta entonces, con poca o ninguna educación formal, los reclusos más antiguos, la mayoría encarcelados por atracos a bancos, desconocían sus derechos. Los aprendieron al convivir con los presos políticos, en su mayoría hijos de la clase media, que comenzaron a mediar en las negociaciones en busca de mejores condiciones.

"El Comando Vermelho nace en el interior de las prisiones, en el corazón del Estado. En la convivencia con las personas detenidas por la Ley de Seguridad Nacional. Inicialmente, se llamaba Falange da Segurança Nacional. Luego pasó a llamarse Falange Vermelha. Y, años más tarde, la prensa lo bautizó como Comando Vermelho", explica la socióloga Carolina Grillo, de la UFF.

"Vermelho" en español significa "rojo".

"No es que los presos políticos de izquierda se organizaran. Ambos tenían algo en común: el robo a bancos. Estos delitos se consideraban de seguridad nacional porque los grupos de resistencia a la dictadura robaban bancos para financiar la resistencia política. Así que pasó a tener un estatus especial en la legislación, lo que hacía que los atracadores de bancos convencionales fueran a Isla Grande", añade Jacqueline Muniz, del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos del Departamento de Seguridad Pública.

Uno de sus principales fundadores fue William da Silva Lima, alias el Profesor. En su libro "400 x 1: una historia del Comando Vermelho", Lima cuenta que el grupo surgió para organizar el espacio carcelario, con la creación de reglas de convivencia. LEER TAMBIÉN: Suben a 132 los fallecidos en el megaoperativo policial más letal de la historia en Río de Janeiro

Cuando se promulgó la Ley de Amnistía, en 1979, los presos políticos fueron liberados, mientras que los demás permanecieron allí. La lucha por la justicia social dentro de la prisión perdió fuerza sin los antiguos compañeros de celda.

Los miembros de la Falange Vermelha se reorganizaron entonces de otras maneras. En 1980 comenzaron las fugas: más de 100 reclusos lograron escapar de la prisión, para desesperación de los banqueros. Con el dinero de los asaltos a bancos, el Comando Rojo invirtió en otro negocio: la venta de cocaína.

"En ese momento, en la década de 1980, Colombia se convierte en productora de cocaína. Y eso provoca cambios en las rutas internacionales del tráfico. Brasil se convierte en un puesto intermedio en la ruta hacia Europa, como lo es hasta hoy", dice Grillo.

Con el comercio ilegal, los miembros del Comando Vermelho tuvieron que proteger sus mercancías de los intentos de robo de otros grupos.

"No puedes ir a la comisaría y presentar una denuncia porque te han robado la droga. La posibilidad de garantizar la posesión, a diferencia de la propiedad privada legal, de la que uno posee una factura o título de propiedad, en el crimen se requiere armamento para garantizar los acuerdos, garantizar la posesión de la economía ilícita", afirma Muniz.

"Había disidencias y rivalidades, disputas territoriales. Y quienes se benefician son los comerciantes de armas y los policías que también comenzaron a suministrar armas. Esto creó en la propia policía una demanda para armarse más fuertemente para hacer frente al tráfico armado", añade Grillo.

En la década de 1990, los índices de violencia alcanzaron los peores picos de la historia de Río de Janeiro. En 1994, hubo 64,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para tener una idea, actualmente, este índice es de 24,3 muertes en el estado.