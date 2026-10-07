Qatar y Pakistán impulsan negociaciones entre EE. UU. e Irán para frenar el conflicto

El Ministerio de Exteriores de Qatar informó que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán "continúan", con la mediación de Doha y también de Pakistán, en busca de poner fin a un conflicto bélico que se extiende por más de siete meses.

En rueda de prensa, el director del Departamento de Medios de Comunicación del Ministerio de Exteriores qatarí, Ibrahim bin Sultán al Hashmi, señaló que las conversaciones entre Washington y Teherán "continúan" y que "se intercambian mensajes".

Asimismo, subrayó que los esfuerzos de Qatar en la mediación "continúan ininterrumpidos" y se centran en "todas las cuestiones de interés para ambas partes".

Este martes, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, recibió al ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, con quien analizó "la situación en la región y los esfuerzos para reducir la tensión con el fin de fortalecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional".

Por su parte, el ministro de Interior iraní dijo que han hablado sobre "la evolución de la situación en la región", mientras que mostró "agradecimiento por el papel imparcial y mediador de Qatar, junto con Pakistán".

MEDIACIÓN PAKISTANÍ

En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó desde Pakistán el rol que ejercen sus representantes como mediadores en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Elogio el liderazgo de Pakistán a la hora de contribuir a crear las condiciones para el diálogo entre Estados Unidos e Irán y de mediar en dicho conflicto", declaró Guterres en una rueda de prensa en Islamabad.

También sostuvo que los esfuerzos de las autoridades paquistaníes "ayudaron a lograr el Memorando de Entendimiento de Islamabad del 17 de junio, el posterior alto el fuego y el marco para futuras negociaciones".

Al hilo, el líder portugués quiso "enviar un mensaje alto y claro a todas las partes", instándolas a volver a la diplomacia y poner fin al conflicto que libran desde que Estados Unidos comenzara a bombardear, junto a Israel, a la República Islámica el 28 de febrero de 2026.

Por ello, les pidió que "pongan fin al conflicto (y) retomen la vía diplomática", así como que "restablezcan plenamente los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el Derecho Internacional", en alusión a las restricciones iraníes impuestas al tránsito en el estrecho de Ormuz y al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a la salida del estratégico paso.

A su vez, el vice primer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, reconoció la disposición del secretario general de la ONU "en un momento en que la comunidad internacional se enfrenta a múltiples conflictos y crisis".

Asimismo, le agradeció su apoyo a los esfuerzos mediadores de Pakistán y el reconocimiento expresado, y manifestó que la postura de Islamabad "a la hora de facilitar el diálogo" coincide con su "enfoque general en la ONU: promover la cooperación frente a la confrontación, el diálogo frente al conflicto y la solución pacífica frente al uso de la fuerza".

PURANOTICIA