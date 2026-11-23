El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reivindicó este lunes la soberanía de su país y descartó posibles conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había planteado la posibilidad de concretar un encuentro entre ambos durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en China.

"La política del actual Gobierno de la República Popular Democrática de Corea consiste en dar prioridad (...) a la economía, con los objetivos fundamentales del desarrollo integral e independiente del Estado y la renovación de la vida material y cultural, así como en consolidar y desarrollar un sistema estatal y social centrado en el ser humano y en el pueblo", afirmó Kim.

En esa línea, especificó que "en el ámbito exterior, buscar la expansión y el desarrollo de las relaciones exteriores de acuerdo con los ideales de independencia, paz y amistad, basados en los principios de salvaguarda de la soberanía y la seguridad". "Las políticas de Corea del Norte mantienen la coherencia, la continuidad y la estabilidad en todos los aspectos", apuntó.

"Estas políticas no solo se ajustan a las exigencias de su propio pueblo y a las condiciones internas específicas del país, sino que también están en armonía con la prosperidad común de la humanidad deseada por la comunidad internacional y con la orientación hacia un desarrollo sólido de las relaciones internacionales", defendió, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Además, recalcó la importancia de prepararse de forma "proactiva" ante la "evolución constante y crítica de los asuntos internacionales" y sostuvo que salvaguardar "la soberanía del Estado, los intereses de seguridad y el derecho al desarrollo es una de las principales preocupaciones del Gobierno".

CRISIS DE SEGURIDAD GLOBAL

No obstante, Kim advirtió que el mundo "es testigo actualmente de una crisis de seguridad global y de una agitación política y económica", escenario que añade "variabilidad e imprevisibilidad a una situación que es ya de por sí compleja" y que está provocando "cambios significativos en nuestras percepciones sobre soberanía y seguridad".

"La situación de seguridad a la que se enfrenta Corea del Norte y el entorno político y militar de la región de Asia Oriental exigen con urgencia la fuerza y la capacidad necesarias para garantizar una sensación de seguridad suficiente y la garantía de la paz", apostilló.

Asimismo, Kim reiteró que la "coacción y la opresión" no tienen "nada que ver" con Pyongyang, al tiempo que destacó que el país "no aprueba los intentos de restringir o suprimir los derechos autónomos de desarrollo inherentes a los Estados soberanos, de los que deben disfrutar por igual todas las naciones del mundo". "Haremos todo lo posible para garantizar plena y completamente nuestros derechos e intereses", añadió.

Los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos no se reúnen desde 2019, pese a que Trump ha dedicado numerosos elogios a Kim desde entonces. Incluso a principios de este año, el mandatario estadounidense lo calificó como su "amigo" y aseguró que ambos mantenían una relación "estupenda".

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