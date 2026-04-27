Putin interviene en la crisis de Medio Oriente y sella alianza estratégica con Irán para acelerar la paz

Para acelerar el proceso de paz en una zona fuertemente golpeada, este lunes se confirmó que Rusia intercederá a favor de Irán y de otros países de Medio Oriente. La región se encuentra sumida en una grave crisis desde finales de febrero, como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, situación ante la cual el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió tomar un rol activo.

El compromiso fue transmitido personalmente por el propio jefe de Estado durante un encuentro sostenido en San Petersburgo con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. Durante la cita, el líder ruso manifestó: "Haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible".

En el marco de esta misma reunión, el mandatario aprovechó de responder a una misiva enviada hace poco por Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Al respecto, Putin le trasladó a Araqchi que Moscú comparte el interés de continuar estrechando los vínculos con Teherán, afirmando que "Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestras relaciones estratégicas".

Desde la vereda diplomática de Teherán, la postura fue recíproca. El secretario de Estado subrayó que para Irán los vínculos estratégicos con Rusia son de gran importancia y, por lo tanto, continuarán por esa vía. "Ese es el camino que seguiremos", dijo Araqchi, según recoge la agencia rusa Interfax.

Cabe destacar que el representante iraní se encuentra estos días de gira tras haber visitado Omán y Pakistán. Este último país, de hecho, ha intentado mediar sin éxito en una cumbre para que autoridades de Washington y Teherán se vieran las caras en Islamabad.

Mientras tanto, el alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.

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