Putin dice que si los países europeos mandan tropas a Ucrania estas serán "objetivos militares legítimos"

Su portavoz, Dmitri Peskov, elogió los "esfuerzos muy constructivos" de Trump para encontrar una solución, pero criticó "los indignantes esfuerzos de los países europeos para provocar la continuación de la guerra".

Desde la reunión de Alaska, la "Coalición de los Dispuestos" , liderada por Reino Unido y Francia, ha estado trabajando intensamente para ofrecer a Kiev garantías en caso de que se llegue a un acuerdo.

Estas implicarían el fortalecimiento del ejército de Ucrania, así como el suministro de una "fuerza de seguridad" con la misión de garantizar el cumplimiento de lo acordado.

Macron subrayó que esa fuerza se desplegaría para prevenir "cualquier nueva agresión importante" y no en la línea del frente. La fuerza "no tiene la voluntad ni el objetivo de librar una guerra contra Rusia" , dijo.

Zelensky describió las decisiones tomadas en la reunión de París del jueves como un primer paso concreto.

Estados Unidos no ha especificado la magnitud de su implicación. El presidente francés dijo que se concretaría en los próximos días.

Trump indicó recientemente que el apoyo estadounidense "probablemente" se produciría en forma de respaldo aéreo, y Zelensky afirmó que había hablado con el líder estadounidense sobre "la máxima protección para los cielos de Ucrania" .

El mandatario estadounidense dijo que estaba "teniendo un muy buen diálogo" con Putin y que planeaba hablar con él en un futuro cercano. Putin confirmó el viernes que tenía "un diálogo abierto" con el presidente estadounidense.

¿UNA REUNIÓN EN MOSCÚ?

Kiev insiste en que se debe acordar un alto el fuego en Ucrania antes de intentar negociar un acuerdo de paz más amplio, una postura con la que Rusia no está de acuerdo.

En un foro económico en Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso, Putin argumentó que "si se alcanzan decisiones que conducirán... a una paz duradera, entonces simplemente no veo el sentido de la presencia de [tropas extranjeras] [en Ucrania]".

Añadió que Rusia cumpliría "plenamente" con cualquier decisión que conduzca a una paz a largo plazo.

Es poco probable que Ucrania y sus aliados occidentales consideren sus palabras convincentes.

Putin también afirmó que estaba dispuesto a ser el anfitrión de una cumbre con Ucrania en Moscú y que proporcionaría la seguridad necesaria.

Cuando el corresponsal de la BBC, Steve Rosenberg, le sugirió al portavoz de Putin, que la propuesta indicaba que Rusia estaba más interesada en la capitulación de Ucrania que en un acuerdo de paz, este respondió: "En absoluto, en absoluto. Está invitado a Moscú para hablar, no para capitular".

Zelensky ya ha calificado de ridícula la idea de Moscú, considerándola una prueba de que Putin no habla en serio. Se han sugerido varias capitales neutrales en su lugar, pero Putin se ha quejado de "exigencias excesivas".

"Apoyamos cualquier formato, reunión bilateral, reunión trilateral; creo que Rusia hace todo lo posible por postergarla", dijo Zelensky.

Los líderes occidentales también creen que Rusia está ganando tiempo en su intento de apoderarse de más territorio ucraniano, mientras su guerra a gran escala, que ya dura 42 meses, se prolonga.