Putin desafía a Zelenski: "Si está preparado, que venga a Moscú"

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pero le puso una condición: el encuentro debe ser en la capital rusa. "Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín.

Las declaraciones de Putin, consideradas un desafío a su par ucraniano, se dan en un contexto de estancamiento de las negociaciones de paz. A pesar de los esfuerzos de mediadores como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quienes han intentado propiciar un encuentro, no ha habido avances significativos.

El líder ruso reconoció que Trump le había pedido celebrar una reunión con Zelenski, a lo que él respondió que "sí, es posible".

Sin embargo, Putin puso en duda la legitimidad del mandatario ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial, ya que Ucrania es incapaz de organizar elecciones en medio de la guerra y la ocupación rusa.

