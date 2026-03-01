Putin condena muerte de Jamenei y la califica como violación moral y legal

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo Alí Jamenei, fallecido en un ataque conjunto ejecutado por Estados Unidos e Israel en Teherán.

El mandatario ruso condenó el hecho, señalando que el asesinato de Jamenei y de miembros de su familia constituye una violación cínica de las normas de la moral humana y del derecho internacional.

Putin solicitó transmitir sus condolencias a la familia del líder iraní, así como al gobierno y al pueblo de Irán, reafirmando el apoyo de Moscú en este momento de tensión.

El Kremlin destacó que Jamenei será recordado como un estadista destacado, que contribuyó al fortalecimiento de las relaciones entre Rusia e Irán.

En el comunicado oficial, Rusia subrayó que el líder supremo elevó los vínculos bilaterales al nivel de una asociación estratégica integral, consolidando la cooperación política y diplomática entre ambos países.

La declaración se enmarca en la postura crítica de Moscú frente a la ofensiva militar que derivó en la muerte del líder iraní y en el aumento de la tensión en Medio Oriente.

El pronunciamiento refuerza la alianza entre Rusia e Irán, en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto y sus repercusiones geopolíticas.

