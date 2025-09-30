Protestas de la Generación Z en Perú: Qué reclaman los jóvenes y otros grupos que se enfrentaron con la policía en Lima

Y recordaron los turbulentos episodios de la historia reciente peruana, como las masivas marchas que terminaron forzando la renuncia del presidente Manuel Merino en 2020 o las protestas que dejaron docenas de muertos tras la caída de Pedro Castillo en 2023.

Las protestas iniciaron como un movimiento sin liderazgo centralizado y parecen haber respondido a convocatorias espontáneas a través de internet. Poco a poco, grupos más organizados como las agrupaciones de estudiantes universitarios han ido sumándose .

Omar Coronel, experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le dijo a BBC Mundo que "quienes protagonizan las protestas son sobre todo jóvenes que están ahora incorporándose al mercado laboral y descubriendo las limitaciones y dificultades que van a encontrar en él".

Pero los motivos del malestar no son solo económicos. "Hay un gran rechazo a la presidenta Boluarte y sus aliados en el Congreso por el creciente autoritarismo que se ha venido imponiendo en Perú".

Y algunos acontecimientos internacionales parecen haber alentado las manifestaciones.

"Las protestas que tumbaron al gobierno en Nepal o las que se vivieron en Indonesia han inspirado lo que ahora estamos viendo", indicó el experto en Relaciones Internacionales peruano Ramiro Escobar.

Coronel también detecta la influencia.

"En Perú llevábamos un tiempo en que la gente no se atrevía a protestar por el alto coste que había tenido hacerlo en la ola de protestas de 2023, que dejaron decenas de civiles muertos. Pero el ejemplo de Nepal parece haber enseñado que con las movilizaciones se pueden conseguir cambios incluso en contextos más autocráticos que el peruano".

Los colectivos estudiantiles son de los más activos en una ola de protestas que crece, pero también jóvenes no universitarios han tomado parte.

Coronel explica que en los símbolos que utilizan durante las protestas se detecta la impronta de la Generación Z, cuyos integrantes son considerados "nativos digitales" porque no conocieron el mundo anterior a la revolución de internet.

"Hemos visto muchas banderas y pancartas con la letra Z y también la bandera de la calavera pirata de One piece, una serie de dibujos animados japoneses en las que los protagonistas luchan contra una especie de dictadura mundial", explica Coronel.

La bandera de One piece estuvo presente en otras protestas protagonizadas por jóvenes en semanas recientes alrededor del mundo, desde Francia hasta Nepal, Paraguay y Marruecos.

EL CHISPAZO DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Las primeras protestas surgieron inicialmente en respuesta a la reforma del sistema de pensiones aprobado por el Congreso peruano.

La nueva ley obligaba a los trabajadores independientes a aportar al sistema público de pensiones, pero limitaba al mínimo la cantidad que pueden retirar anticipadamente los menores de 40 años.

El estatuto enojó a muchos jóvenes en un país en que políticos de diferente signo protagonizan escándalos de corrupción día tras día.

"Yo soy trabajador independiente y cuando supe que la reforma me iba a quitar parte de mis ingresos decidí que era el momento de salir a protestar", le dijo a BBC Mundo Jorge, estudiante de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima que prefiere no dar su apellido por temor a represalias.

Jorge trabaja como profesor en un colegio mientras completa sus estudios y siente que la situación en Perú se ha vuelto inaceptable. "Entre los jóvenes, hables con quién hables, se nota que el descontento es total", asegura.