Príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido con sus hijos tras 6 años en EE.UU.

Los duques de Sussex planean regresar a vivir a Reino Unido junto a sus dos hijos , según consigna la BBC.

Tal como informaron en primer lugar los diarios Daily Telegraph y The Sun , el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle tienen la intención de trasladarse desde Estados Unidos a finales de este mes a una residencia privada — ajena a las propiedades de la realeza — situada fuera de Londres.

Los hijos de la pareja, el príncipe Archie (de 7 años) y la princesa Lilibet (de 5), están inscritos para comenzar las clases en un colegio británico en septiembre .

El rey Carlos III desconocía esta iniciativa antes del pasado fin de semana, pero ve con buenos ojos la oportunidad de ver más a la familia de los Sussex en un ámbito privado y personal .

No obstante, no se prevén cambios en el estatus oficial del príncipe Harry y Meghan, quienes seguirán manteniendo su condición de particulares .

El príncipe William y la princesa Kate también han sido informados de sus planes.

La mudanza de la pareja desde California se produce tras haber dejado el Reino Unido y sus deberes reales a principios de 2020 .

POLÉMICA POR LA SEGURIDAD

Las relaciones familiares se habían visto tensadas desde el traslado, por lo que la visita realizada en julio al rey y la reina Camila supuso un acontecimiento clave en su relación.

El Palacio describió el encuentro, celebrado en la residencia privada del rey en Gloucestershire, como un "acto familiar privado".

Fue la primera vez en más de cuatro años que el rey veía a sus nietos en persona.

El príncipe Harry y Meghan no habían estado juntos en Reino Unido desde 2022, cuando asistieron al funeral de la reina Isabel II.

La seguridad de la pareja ha sido durante mucho tiempo motivo de tensión; de hecho, la visita de julio llegó a replantearse debido a que se rechazó la solicitud del duque de Sussex de contar con protección policial.

El año pasado, el príncipe Harry perdió una batalla legal sobre el nivel de seguridad que les corresponde a él y a su familia cuando se encuentran en Reino Unido.

El duque había intentado revocar la decisión de reducir su seguridad tras dejar de desempeñar funciones oficiales como miembro de la realeza y trasladarse a Estados Unidos junto a la duquesa.