Princesa Mette-Marit de Noruega se recupera tras un exitoso trasplante de pulmón en Oslo

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue sometida a un trasplante de pulmón exitoso en Oslo, según informó la Casa Real de ese país.

La miembro de la familia real, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 con una forma de fibrosis pulmonar y en los últimos meses, su estado había empeorado.

"Estamos encantados de que todo haya progresado bien hasta ahora", declaró Are Holm, especialista en pulmón del hospital, en el comunicado del palacio.

Añadió que Mette-Marit permanecerá en el hospital durante "varias semanas más" en observación, lo cual, señaló, es una práctica estándar para todos los pacientes que han recibido un trasplante recientemente.

El príncipe Haakon ajustará su agenda oficial para apoyarla, informó el palacio.

El trasplante se realizó dos días después de que el hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, fuera condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación. Aunque se declaró culpable de algunos delitos menores, negó los cargos más graves en su contra y sus abogados dijeron que apelará la sentencia.

Høiby, de 29 años, tenía 4 años cuando su madre se casó con el príncipe heredero Haakon y no se lo considera miembro de la familia real.