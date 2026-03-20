Princesa heredera de Noruega rompe su silencio sobre sus vínculos con Epstein: "Fui manipulada y engañada"

En la entrevista, Mette-Marit admitió haber confiado demasiado en Epstein, pero al preguntársele por qué ni el palacio ni el Ministerio de Asuntos Exteriores sabían de su relación con él, ella respondió que se trataba de un "contacto privado" y que no informaba a todos sobre sus contactos privados.

Al preguntársele por qué pasó varios días en la casa de Epstein en Palm Beach en 2013, explicó que se debió a un conocido en común, cuyo nombre no reveló. "Epstein era amigo íntimo de un buen amigo mío" , dijo.

Habló de "una situación" que la hizo sentir incómoda el último día de su estancia en la casa, pero se negó a dar más detalles, limitándose a decir que llamó a su marido al respecto.

El príncipe heredero Haakon le comentó al entrevistador que recordaba bien la llamada de Mette-Marit y cómo esa situación hizo sentir a su esposa "insegura" . A pesar del incidente, la princesa heredera mantuvo contacto con Epstein durante un tiempo.

"Soy demasiado confiada, tiendo a pensar lo mejor de la gente", declaró. "Pero también decidí cortar todo contacto directo con él. Y fue por episodios como ese ."

Para Tove Taalesen, corresponsal de la realeza del sitio web Nettavisen, la entrevista plantea más preguntas que respuestas. "Algo debió haber sucedido y ella no quiso contárnoslo" .

"Perdió la oportunidad de ser sincera y honesta", le dijo Taalesen a la BBC.

La entrevista se grabó el jueves, último día del juicio por violación que enfrenta su hijo Marius Borg Høiby, que comenzó a principios de febrero, días después de la publicación de los archivos de Epstein relacionados con Mette-Marit.

El veredicto no se conocerá hasta junio, pero es evidente que la princesa esperó a que terminara el juicio antes de hablar públicamente.

Ya se sabía que la princesa heredera tenía vínculos con Epstein en 2019, cuando expresó su arrepentimiento por haber tenido contacto con él, pero la magnitud de su relación solo se esclareció con los archivos de Epstein.

En la entrevista con NRK, justificó no dar detalles de la amistad argumentando que, si bien ella y su esposo viven bajo la mirada pública, es importante tener una vida privada.

Para el historiador y corresponsal de la realeza de TV2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, ella comete un error al anteponer su privacidad a la institución de la familia real, lo que revela "una percepción de su papel incompatible con la institución".

"Esto solo demuestra que la familia real noruega y la corte real han malinterpretado lo que significa ser de la realeza, y si no rectifican, esto volverá a suceder".

También se le preguntó si tenía la motivación para seguir desempeñando su papel en la monarquía. Se informó que su salud ha sido delicada y las recientes revelaciones sobre Epstein han generado dudas entre muchos noruegos sobre su capacidad para convertirse en reina cuando el príncipe heredero Haakon ascienda al trono.

La princesa heredera, de 52 años, que padece fibrosis pulmonar, dejó claro que todo dependía de su estado de salud.

La entrevista se limitó a 20 minutos debido a su estado de salud y, según los comentaristas, no siempre fue fácil escuchar lo que decía debido a su respiración.

"Vivo con una enfermedad grave", señaló. "Eso es precisamente lo que determina si puedo seguir desempeñando mi papel o no".

"Me gustaría mucho apoyarlo en ese proyecto, si es que tengo la oportunidad de hacerlo, debido a mi salud".

Su esposo le dijo al entrevistador que, después de más de 25 años de matrimonio, seguían unidos. "Al fin y al cabo, este es nuestro proyecto, que estamos llevando a cabo juntos".