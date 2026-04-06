Presidente Díaz-Canel recibió a congresistas de EE.UU. y reiteró voluntad de Cuba para un “diálogo serio”

En la ciudad de La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo una reunión con los integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Pramila Jayapal y Jonathan Jackson. Tras el encuentro, el líder caribeño volvió a manifestar la apertura de su administración para establecer canales de comunicación con Washington.

A través de sus plataformas digitales, el mandatario precisó: "Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes".

Durante la cita, Díaz-Canel hizo hincapié en lo que calificó como "el daño criminal provocado por el bloqueo" impuesto desde Norteamérica. El presidente subrayó especialmente "las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de Estados Unidos y sus amenazas de acciones aun más agresivas".

En paralelo, los legisladores Jayapal y Jackson emitieron un comunicado conjunto. En el texto, los representantes condenaron el "bloqueo ilegal estadounidense al suministro de combustible a Cuba" junto con el embargo vigente, factores que, según su visión, generan un "sufrimiento incalculable al pueblo cubano".

Los parlamentarios sostuvieron que la política de sanciones constituye "un cruel castigo colectivo" que, a su juicio, "debe cesar de inmediato". Asimismo, relataron una cruda realidad observada en terreno: "Fuimos testigos directos de bebés prematuros en incubadoras, que pesaban apenas un kilo y que corren un riesgo tremendo porque sus respiradores e incubadoras no pueden funcionar sin electricidad", alertaron.

El diagnóstico de los congresistas fue lapidario sobre la vida cotidiana en la isla: "Los niños no pueden ir a la escuela porque no hay combustible para que ellos ni sus maestros se desplacen. Los pacientes con cáncer no pueden recibir tratamientos que les salven la vida por falta de medicamentos. Hay escasez de agua porque hay poca electricidad para bombearla. Los negocios han cerrado. Las familias no pueden mantener los alimentos refrigerados y la producción de alimentos en la isla ha caído a solo el 10 por ciento de las necesidades de la población". Bajo este contexto, Jayapal y Jackson afirmaron que "la mayoría de los estadounidenses no desea este tipo de crueldad e inhumanidad".

Del mismo modo, los representantes demócratas valoraron las "muchas señales" emitidas por el Ejecutivo de la isla. Entre estas acciones mencionaron la puesta en libertad de "más de 2.000 prisioneros" en el marco de su estancia en el país, además de los procesos de liberalización de la economía.

Al finalizar, ambos legisladores instaron a iniciar negociaciones formales entre ambas naciones, señalando que "los obstáculos restantes para el progreso en Cuba ahora radican en que Estados Unidos cambie su política obsoleta, propia de la Guerra Fría, de medidas económicas coercitivas y presiones militares contra Cuba".

(Imagen: Miguel Díaz-Canel via X)

PURANOTICIA