Presidente De la Espriella levanta la suspensión general para que los colombianos puedan portar armas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes un decreto que levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas de fuego en el país, si bien aclaró que esto no supone un empleo "indiscriminado" y que seguirán vigentes "estrictas" normas sobre armamento.

"La palabra de un hombre es su honor y yo tengo honor. Por eso, cumplo mi palabra, y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas, no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", explicó en un video difundido en redes sociales.

El mandatario indicó que "el 99,9% de los delitos armados se cometen con armas ilegales". "Los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos: las personas tienen que reunir las condiciones físicas psíquicas y emocionales, así como no tener antecedentes ni problemas", detalló.

De la Espriella señaló que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre las autoridades colombianas han incautado 15.700 armas de fuego, de las que "14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos". Además, detalló que 980 armas aparecen vinculadas a las organización narcoparamilitares: 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros", precisó el mandatario en un mensaje en redes sociales, agregando que las autoridades quitarán todas las armas a los grupos criminales.

(Imagen: Remitida / Handout por Presidencia de Colombia)

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