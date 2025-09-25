Presidente de la Autoridad Palestina denuncia genocidio en Gaza y afirma ante la ONU que Hamás no tendrá rol en su futuro gobierno

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, ha denunciado el "genocidio" que desde hace tres años Israel viene ejecutando sobre la Franja de Gaza, así como los asentamientos en Cisjordania, y ha reivindicado ante la Asamblea General de Naciones Unidasel control del enclave sin la participación de Hamás, en un discurso grabado tras negarle Estados Unidos el visado.

"No se puede caracterizar como una mera agresión, sino que se trata de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, lo cual se ha constatado, se ha registrado y quedará grabado en la conciencia común", ha expresado Abbas, denunciando que son dos millones de personas las que corren el riesgo de morir de hambre en Gaza.

"Se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI", ha dicho Abbas, quien ha lamentado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúe con sus aspiraciones expansionistas no solo a costa de Gaza y Cisjordania, sino también de otros países árabes de la región.

Aún con todo, Abbas ha destacado que rechazan los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. "Estos actos no representan al pueblo palestino, ni tampoco su lucha", ha dicho, al tiempo que ha demandado la liberación de los rehenes.

Hamás, ha dicho, "no tendrá un papel que desempeñar" en un futuro gobierno palestino en la Franja de Gaza, enclave que "es parte integrante del Estado de Palestina", cuya gobernanza están dispuestos a asumir. "Hamás y el resto de facciones tendrán que deponer las armas", ha afirmado.

Abbas ha reprochado que se hayan aprobado "más de mil resoluciones" en la ONU sobre Palestina sin ningún efecto. "Reconocimos al Estado de Israel (...) Hicimos todos los esfuerzos para establecer las instituciones de un Estado que conviviera en paz y seguridad con Israel, pero Israel no respetó los acuerdos firmados y ha trabajado de forma sistemática para acabar con ellos", ha dicho.

"Les recuerdo que en 1988, así como también en 1993, reconocimos y ratificamos el derecho a existir de Israel. Y sigue siendo el caso", ha reiterado Abbas, quien ha agradecido a los países que recientemente han reconocido el Estado de Palestina y a aquellos también que tiene previsto hacerlo próximamente.

Asimismo, también ha tenido palabras de agradecimiento hacia todas las muestras de solidaridad que a lo largo de estos años han hecho suya la causa palestina y ha rechazado que este apoyo sea equiparado con el antisemitismo.

Abbas ha instado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para poner fin a los ataques sobre Gaza, permitir la entrada de ayuda humanitaria --"hay que dejar de usar el hambre como arma de guerra--, acabar con el "terrorismo" que ejercen los colonos en Cisjordania, pero también liberar a los rehenes de Hamás.

"Las fuerzas de ocupación deben retirarse por completo de la fuerza de Gaza", ha reclamado también el presidente de la Autoridad Palestina, que ha apostado por establecer un comité administrativo temporal en la Franja para "manejar los asuntos internos durante un periodo específico" con el apoyo árabe e internacional.

Un año después de que finalice el conflicto, Abbas ha apostado por celebrar elecciones y ha remarcado la responsabilidad de elaborar un proyecto de Constitución. "Queremos que sea un Estado democrático moderno que se rija por el Derecho Internacional y el multilateralismo", ha enfatizado.

"Queremos vivir en libertad con los demás pueblos del mundo en un Estado independiente y soberano, con las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Este como capital. (...) Queremos un Estado moderno, civil, en el que no haya armas ni extremismo", ha dicho el presidente de la Autoridad Palestina.

Ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina", ha exhortado Abbas, quien ha concluido reafirmando que no se irán de su tierra. "No va a quebrantar nuestra voluntad de vivir y de sobrevivir", ha zanjado.

PURANOTICIA