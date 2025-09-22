Presidente Boric aterrizó en Nueva York para participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas

El Presidente Gabriel Boric aterrizó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 80a. Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su cuenta de X, el mandatario informó: "Aterrizamos en Nueva York para participar de la 80° Asamblea General de la ONU y abordar, junto a líderes mundiales, los principales desafíos en torno a la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia, los derechos humanos y el impulso del desarrollo sostenible".

Mañana martes el el jefe de Estado participará en la apertura y debate de la Asamblea General, con el objetivo de promover la adhesión al derecho internacional, la defensa y respeto irrestricto de los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo.

El miércoles, el mandatario encabezará junto a los presidentes de Brasil y España, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez, la Reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, continuación de la reunión “Democracia Siempre” celebrada en julio de este año Santiago de Chile. También participará en la Cumbre del Clima 2025 y un evento especial en honor al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica”.

El jueves, el Presidente sostendrá reuniones bilaterales con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, actual miembro de la ONG ambientalista Conservation International.

