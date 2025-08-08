Presidenta Sheinbaum niega que EE.UU. vaya a intervenir militarmente en México: "No va a haber invasión"

El diario The New York Times reportó que una supuesta orden ejecutiva autoriza a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a realizar operaciones directas en territorio extranjero contra los carteles, formalmente declarados por Trump al inicio de su gobierno como organizaciones terroristas.

La BBC buscó una confirmación del Departamento de Defensa, pero fue remitida a los comentarios de la Casa Blanca.

La cadena CBS, socia de la BBC en EE.UU., recibió un comunicado de la Casa Blanca que dice: "La prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a varios carteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el jueves que la nueva directiva "permite centrarnos en las operaciones (de los carteles) y utilizar otros elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea... para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo".

De confirmarse, sería la decisión más agresiva de Trump en su campaña contra el crimen organizado latinoamericano, al que culpa de la crisis sanitaria en EE.UU. producida por el consumo de fentanilo, un potente opioide.

En febrero, varios carteles fueron incluidos en el listado de EE.UU. de organizaciones terroristas, entre ellos seis grupos mexicanos, dos venezolanos y otro centroamericano.

Esta semana, Washington informó haber subido a US$50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien señala de liderar el llamado cartel de los Soles y relaciona con el cartel de Sinaloa.