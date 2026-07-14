Presidenta encargada de Venezuela remueve al canciller Yván Gil y designa en su lugar a Félix Plasencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al poderoso ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, y lo reemplazó por el encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia.

El ahora ex canciller de 53 años fue relegado a la cartera de Ciencia y Tecnología.

"He decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior", anunció Rodríguez en un mensaje en redes.

La autoridad destacó de Plasencia su "amplia experiencia en la diplomacia", encomendándole la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender la soberanía del país, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo.

Al calor del nombramiento, el nuevo responsable de Exteriores del país dijo asumir "con profundo honor y un alto sentido de responsabilidad" la misión que le ha sido encomendada, agradeciendo la "confianza" depositada sobre su figura en un momento que ha calificado de "histórico y fundamental" para el país.

"Reitero mi compromiso pleno con Venezuela, la defensa de su soberanía, el desarrollo integral de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestra diplomacia de paz, con miras a la construcción de lazos sólidos de cooperación, respeto mutuo y solidaridad con todos los pueblos del mundo", expresó Plasencia en una publicación en redes.

Con relación Gil, la presidenta interina anunció que le asignó la responsabilidad de "seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica" al servicio del pueblo venezolano y del "crecimiento de la nación".

(Imagen archivo: Prensa Latina)

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