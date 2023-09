“Presidenta de Bharat”: La controversia por la jefa de Estado de India al usar el nombre hindi del país en la invitación oficial del G-20

Amrit Kaal, que se traduce vagamente como “era dorada”, es un término que el Primer Ministro y otros funcionarios del gobierno utilizan para referirse a los años que faltan hasta 2047, cuando India cumplirá 100 años. Dicen que para entonces India estará entre las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo.

La reacción de la oposición

“ No podrán arrebatarnos ni India ni Bharat ”, añadió.

No es la primera vez que el gobierno utiliza Bharat en relación con el G20. También utilizó el término en un manual —llamado Bharat, The Mother Of Democracy (Bharat, la Madre de la Democracia)— para delegados extranjeros, informa el corresponsal jurídico de la BBC Umang Poddar.