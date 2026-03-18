Presentan cargos contra ciudadano chino sorprendido con 2 mil hormigas reina en su equipaje en aeropuerto de Kenia

Un hombre chino y su cómplice keniano fueron acusados ​​de tráfico ilegal de especies silvestres tras ser sorprendidos intentando sacar de contrabando de Kenia más de 2.000 hormigas reina vivas.

Zhang Kequn fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto internacional de Nairobi, la capital, después de que las autoridades descubrieran el gran cargamento de hormigas en su equipaje, cada una escondida en un tubo de ensayo o envuelta en papel.

El martes, un tribunal de Nairobi escuchó que Zhang pagó a Charles Mwangi 10.000 chelines kenianos (US$77) por cada 100 hormigas.

Las autoridades kenianas han estado alertando sobre la creciente demanda de hormigas de jardín en Europa y Asia, donde los coleccionistas las crían como mascotas .

Las autoridades no han confirmado si este era el caso de los insectos que Zhang intentaba sacar del país, pero su equipaje tenía como destino China .

Los dos hombres, que también fueron acusados ​​de conspiración para cometer un delito grave , permanecen bajo custodia.

Mwangi enfrenta un segundo cargo por tráfico ilegal, tras haber sido hallado con más hormigas vivas en otra ocasión .

Según medios de comunicación de Nairobi, ambos hombres se han declarado inocentes.

El abogado de Zhang, David Lusweti, afirmó que los hombres desconocían que estaban infringiendo la ley.

Zhang fue interceptado durante un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de la capital, Nairobi, después de que las autoridades descubrieran el gran cargamento de hormigas vivas en su equipaje.

Las hormigas están protegidas por tratados internacionales sobre biodiversidad y su comercio está estrictamente regulado.

El año pasado, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) advirtió sonre el aumento de la demanda de hormigas de jardín —conocidas científicamente como Messor cephalotes— en Europa y Asia, donde los coleccionistas las tienen como mascotas.

La semana pasada un fiscal declaró ante el tribunal que Zhang había empaquetado algunas hormigas en tubos de ensayo, mientras que otras estaban ocultas en rollos de papel de seda escondidos en sus maletas.

"En su equipaje personal se encontraron 1.948 hormigas de jardín empaquetadas en tubos de ensayo especiales", declaró el fiscal Allen Mulama ante el tribunal.

"Se recuperaron otras 300 hormigas vivas ocultas en tres rollos de papel higiénico dentro del equipaje", añadió.