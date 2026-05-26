La oleada de casos de abuso infantil que sacude las escuelas primarias de París

Un auxiliar escolar será juzgado en París este martes, acusado de abuso sexual de menores a su cargo.

Este es el último caso de un escándalo que se prolonga desde hace un año y que ha sacudido el sistema educativo de la capital francesa, donde trabajan unos 15.000 auxiliares, conocidos como animadores.

Los animadores, la mayoría con contratos temporales, se encargan del cuidado de los niños pequeños durante las comidas y por las tardes después de clase. Su función es organizar diversas actividades deportivas, manuales y de ocio.

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones en casi 100 guarderías, jardines de infancia y escuelas primarias de París, donde se ha acusado a animadores de comportamiento inapropiado, agresivo o sexualizado.

Los juicios en otros tres casos tendrán lugar durante el verano, y se espera un veredicto en un cuarto caso, celebrado a principios de este mes. Es probable que se produzcan más juicios.

Hace unos días la policía detuvo a 16 personas tras una redada en tres escuelas del distrito 7. Tres de ellas fueron posteriormente acusadas de comportamiento sexualmente inapropiado hacia menores.