Guardia Revolucionaria de Irán declara estár dispuesta a dar "una respuesta decisiva" tras la "violación del alto el fuego" de EE.UU.

La Guardia Revolucionaria de Irán se mostró dispuesta a dar "una respuesta decisiva" a Estados Unidos luego de la violación del alto al fuego cometida por las fuerzas norteamericanas con los ataques de las últimas horas contra el sur del país asiático.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musavi, dijo en un mensaje en redes sociales que "el enemigo traicionero ha cometido una vez más una violación del alto al fuego durante las negociaciones".

Y añadió que sus fuerzas "están preparadas para una respuesta rápida y decisiva y la aplicación de las medidas del comandante en jefe".

Recordó que el fallecido líder supremo iraní -el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los inicios de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país- "dijo que negociar con el enemigo es pura pérdida".

Horas antes, la Guardia Revolucionaria acusó a Estados Unidos de violar su espacio aéreo y recalcó que se reserva "el derecho a responder", al tiempo que resaltó que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado un dron MQ-9 del Ejército estadounidense.

Tras ello, el Ministerio de Exteriores iraní denunció la "flagrante violación del alto al fuego" por parte de Estados Unidos, acusando a Washington de "continuar con sus acciones ilegales e injustificadas" desde la tregua, pactada el 8 de abril, "especialmente con numerosos casos de piratería marítima contra buques comerciales iraníes durante las últimas 48 horas".

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, señaló a Europa Press que los ataques fueron lanzados "en defensa propia, para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

Cabe señalar que los objetivos fueron embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán.

(Imagen: IRNA)

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