Informe acusa a una empresa de Emiratos Árabes Unidos de reclutar mercenarios colombianos para la guerra en Sudán

El informe de HRW sigue los pasos de una investigación publicada el mes pasado por la organización de análisis de seguridad Conflict Insights Group (CIG), que también destacó la supuesta participación de mercenarios colombianos en Darfur , la región occidental de Sudán ahora controlada en gran parte por las RSF.

El reporte indica que se utilizaron aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos, Libia, Chad y Somalia como puntos de tránsito para los mercenarios antes de viajar a las líneas del frente en la región de Darfur.

"No nos sellaron los pasaportes" , declaró un mercenario al grupo de derechos humanos, al describir su viaje a través de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos.

"Entramos y salimos, y había un autobús esperándonos para llevarnos a una base militar" .

Las investigaciones de HRW apuntan a una compleja red de empresas colombianas y emiratíes que anunciaban "trabajos como pilotos de drones en África" , dirigidos a exmilitares del ejército colombiano.

Una empresa emiratí, que se sospecha tiene vínculos con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, está acusada de utilizar "infraestructuras controladas por el Estado para trasladar a los contratistas militares colombianos a Sudán" .

Se dice que Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, reclutó a los contratistas colombianos que fueron desplegados en Sudán para "proporcionar a las RSF conocimientos tácticos y técnicos, desempeñando funciones de infantería y artillería, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores".

CRÍMENES DE GUERRA

Según los informes, los mercenarios fueron entrenados en instalaciones militares de EAU en Ghiyathi y Al Wathba antes de su despliegue encubierto en zonas de guerra de Sudán, donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

Entre los crímenes figuran ejecuciones extrajudiciales masivas, violaciones y abusos sexuales en grupo, esclavitud sexual, saqueos y destrucción de infraestructura civil.

Las acciones de las RSF provocaron indignación tras su violenta toma de la ciudad de El Fasher el año pasado.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Unhrc) estima que más de "6.000 personas fueron asesinadas en los tres primeros días de la ofensiva de la RSF".

"En noviembre y diciembre de 2025, seis residentes de El Fasher dijeron a Human Rights Watch que vieron a personas que creían que eran colombianas en la ciudad en octubre de 2025, cuando se estaban produciendo matanzas masivas", señala el informe de HRW.

Un sobreviviente detenido por las RSF citado en el informe dijo que vio a "combatientes extranjeros" que "observaban en silencio" mientras los hombres de las RSF abrían fuego contra la multitud.

Otro dijo que vio a "combatientes blancos" junto a los de las RSF que mataron a tres personas.

"Estaban allí cuando se produjeron las ejecuciones, pero no las perpetraron ellos".

El informe también apunta que se encontraron municiones pertenecientes a los arsenales de las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos tras la captura de mercenarios colombianos en Sudán.